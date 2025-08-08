I dërguari i Palestinës në OKB: Është detyrë e bashkësisë ndërkombëtare të veprojë ndaj planeve të pushtimit të Gazës

I dërguari i Palestinës në OKB, Riyad Mansour, i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të veprojë menjëherë për të ndaluar planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin e Gazës, raporton Anadolu.
“Është detyrë e bashkësisë ndërkombëtare të veprojë”, u tha Mansour gazetarëve në selinë e OKB-së në New York pas një takimi me presidentin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së nga Panamaja, ambasadorin Eloy Alfaro de Alba.
Ai tha se i solli në “vëmendjen e menjëhershme presidentit deklaratën e qeverisë izraelite për të pasur një operacion masiv ushtarak në të cilin ata synojnë të kenë një kontroll të plotë në një formë ushtarake nga forcat izraelite dhe duan të fillojnë me një operacion masiv kundër Qytetit të Gazës, të cilin e popullojnë rreth 1 milion njerëz”.
Mansour theksoi se “ky përshkallëzim nga qeveria izraelite shkon në kundërshtim të plotë me vullnetin e bashkësisë ndërkombëtare, ligjin ndërkombëtar dhe logjikën e shëndoshë”.
Duke thënë se një letër nga presidenti Mahmoud Abbas do t’i dorëzohet presidentit të Këshillit të Sigurimit, Mansour shtoi se letra do t’i kërkojë organit të përhershëm të “marrë përgjegjësitë e tij dhe të veprojë menjëherë”.
“Objektivi ynë është ta ndalojmë Izraelin të ndërmarrë këtë përshkallëzim jashtëzakonisht të rrezikshëm dhe shpresoj që ne së bashku do të arrijmë të shmangim një plan kaq të çmendur, të papërgjegjshëm, të rrezikshëm dhe të lig që udhëheqja politike izraelite, e udhëhequr nga kryeministri (Benjamin) Netanyahu, po mendon ta bëjë në çdo moment”, tha ai.
“Ajo që na duhet është paqja. Ajo që na duhet është të ndalojmë luftimet. Ajo që na duhet është të ushqejmë njerëzit e uritur, jo t’i vrasim ata, palestinezët në Gaza”, shtoi Mansour.
Kabineti i Sigurisë i Izraelit njoftoi planin e kryeministrit Benjamin Netanyahu për të pushtuar plotësisht Qytetin e Gazës, njoftoi zyra e kryeministrit sot herët.
Izraeli tashmë është përballur me zemërim në rritje për luftën e tij në Gaza, ku ka vrarë më shumë se 61.000 njerëz që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe ka çuar në vdekje nga uria.