I dërguari special i SHBA-së, Tom Barrack, takohet me presidentin libanez

I dërguari i posaçëm i SHBA-së për Sirinë, Tom Barrack, u takua me presidentin libanez, Joseph Aoun, në kryeqytetin libanez, transmeton Anadolu.
Presidenca libaneze në platformën sociale me seli në SHBA, X tha se takimit iu bashkua edhe zëvendës e dërguara speciale e SHBA-së për Lindjen e Mesme, Morgan Ortagus, së bashku me një delegacion shoqërues në Pallatin Baabda në lindje të Bejrutit.
Presidenca e Libanit nuk ka zbuluar detaje të mëtejshme në lidhje me bisedimet.
Barrack, i cili shërben gjithashtu si ambasador i SHBA-së në Turqi, mbërriti në Bejrut të dielën në mbrëmje për vizitën e tij të katërt që nga qershori.
Vizita e fundit e të dërguarit amerikan vjen 10 ditë pasi Kabineti i Libanit miratoi objektivat e një plani që ai propozoi, një veprim që shkaktoi kundërshtim të ashpër nga Hezbollahu, i cili refuzoi dorëzimin e armëve të tij.
Lufta ndërkufitare midis Izraelit dhe Hezbollahut filloi në tetor 2023 dhe u përshkallëzua në një luftë të plotë në shtator 2024. Rreth 4.000 njerëz, përfshirë kreun e Hezbollahut, Hasan Nasrallah, u vranë dhe rreth 17.000 të tjerë u plagosën.
Një armëpushim u arrit në nëntor, por forcat izraelite kanë kryer sulme pothuajse të përditshme në Libanin jugor, duke pretenduar se kanë në shënjestër aktivitetin e Hezbollahut.
Sipas armëpushimit, Izraeli duhej të tërhiqej plotësisht nga Libani jugor deri më 26 janar, por afati u zgjat deri më 18 shkurt pasi Tel Avivi refuzoi të zbatonte marrëveshjen. Izraeli ende mban një prani ushtarake në pesë pika kufitare.