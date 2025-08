I dha inteligjencës artificiale 100 dollarë për të tregtuar aksione, amerikani mori rezultate mahnitëse

Me vetëm 100 dollarë dhe një ide, një përdorues sipërmarrës i Redditit e ka kthyer ChatGPT në një tregtar të vogël në bursë – dhe deri tani po i shkon mjaft mirë.

Në një postim në subreddit-in r/Dataisbeautiful, përdoruesi Nathan Smith e përshkroi projektin si “një eksperiment gjashtëmujor ku teston se si modeli gjuhësor përballet me zgjedhjen e aksioneve të nënvlerësuara me një buxhet të vogël.”

Sipas grafikës që ndau, ky eksperiment i drejtpërdrejtë me AI-në tashmë po tregon rezultate.

Duke përdorur GPT-4o, një nga modelet më të avancuara të OpenAI-së, portofoli i Smithit u rrit me 25 për qind në muajin e parë. E vërteta është se kjo është vetëm një fitim prej 25 dollarësh, sepse investimi fillestar ishte vetëm 100 dollarë – por përqindja e fitimit është aty.

Për krahasim, vlera e indeksit të kompanive të vogla si Russell 2000 dhe XBI u rrit shumë më pak, ndërsa S&P 500 gjatë të njëjtës periudhë u rrit më pak se 3 për qind. Në shkurt, ChatGPT në këtë rast bëri zgjedhje të mençura.

Kjo nuk është hera e parë që dikush teston nëse inteligjenca artificiale mund të parashikojë lëvizjet e aksioneve. Dhjetorin e kaluar, shkencëtarë nga Universiteti Duisburg–Essen në Gjermani publikuan një studim në revistën Finance Research Letters, ku arritën në përfundimin se modelet e OpenAI-së mund të identifikojnë aksione fitimprurëse.

Por, studiues të tjerë nuk janë kaq optimistë. Alejandro Lopez-Lira, profesor i financave në Universitetin e Floridës, tha për Morningstar në qershor se simulimet shumëvjeçare treguan se ChatGPT nuk është aq i mirë në zgjedhjen e aksioneve.

“Rezultatet në letër janë shumë më optimiste sesa do të ishin në realitet me shuma të konsiderueshme,” tha Lopez-Lira. Gjithashtu, ekziston një problem logjik: nëse AI do të ishte me të vërtetë më i mirë se njeriu mesatar në tregti, të gjithë do ta përdornin atë – çka do të ndryshonte në mënyrë dramatike dinamikën e tregut dhe rregullat aktuale nuk do të vlejnë më.

Sipas shpjegimit në faqen e tij GitHub, Smith vendosi të nisë eksperimentin pasi u mbush me reklama që pretendonin se AI mund të identifikojë aksione nënvlerësuara dhe të sjellë fitime të mëdha.

“Menjëherë kuptova që donin të më bindnin të paguaja për ndonjë gjë të pabazë, prandaj vetëm rrotulloja sytë,” shkroi ai. “Pastaj u pyeta – sa mirë mund të funksionojë kjo me të vërtetë?”

Siç doli, mund të funksionojë – por jo pa ndihmën e njeriut.

Çdo ditë, Smith futur të dhënat për gjendjen e portofolit dhe i jep ChatGPT-së informacione të reja përmes komandave. Ai gjithashtu ka vendosur rregulla strikte “stop-loss”: sa herë që një aksion bie nën një çmim të caktuar, ChatGPT duhet ta shesë menjëherë.

Edhe pse projekti është menduar si një test nëse AI mund të “menaxhojë para pa mbikëqyrje”, Smith pranon se çdo ditë shpenzon disa minuta për të mbledhur dhe futur të dhënat. Me fjalë të tjera, dora njerëzore ende ka kontrollin kryesor.

Megjithatë, ky eksperiment ngre një pyetje interesante: sa larg mund të shkojë inteligjenca artificiale kur i jepet pak informacion tregu, disa rregulla dhe pak kohë? Rezultatet deri tani janë premtuese, por testi i vërtetë do të jetë të shihet se ku do të jetë portofoli deri në fund të dhjetorit