I nxehtë përvëlues në Spanjë, nesër mbi 42°C

Temperaturat në disa pjesë në jug të Spanjës parashikohen të kalojnë 42 gradë Celsius të shtunën, ndërsa një valë e nxehtë me “intensitet të jashtëzakonshëm” sjell erëra me pluhur, një rrezik të shtuar të zjarreve në pyje dhe kushte të nxehta që shihen më shpesh në pikën e verës sesa në mes të majit, raportoi të premten The Guardian.

Qeveria spanjolle aktivizoi planin e saj kombëtar për temperaturat e çrregullta të enjten në mbrëmje pasi agjencia shtetërore meteorologjike, Aemet, paralajmëroi se Spanja po përballet me “një nga majat më të nxehta në këtë vend në vitet e fundit”.

Aemet tha se një masë e ajrit të nxehtë dhe të thatë po fryn nga Afrika, duke mbartur me vete pluhur nga Sahara dhe temperatura “jashtëzakonisht të larta” ditore që janë midis 10 gradë dhe 15 gradë Celsius mbi mesataren sezonale.

“Përditësimet e fundit meteorologjike konfirmojnë intensitetin e jashtëzakonshëm të kësaj vale të nxehtit”, tha Rubén del Campo, një zëdhënës i Aemet.

“Për Spanjën në tërësi, mund të jetë vala më intensive e majit e 20 vjetëve të fundit për sa i përket temperaturave maksimale dhe minimale. E premtja dhe e shtuna do të jenë ditët më të nxehta në terma të përgjithshëm dhe, megjithëse do të ketë një rënie të theksuar të temperaturave të dielën, kjo mund të jetë dita më e nxehtë në pjesë të anës lindore të Spanjës dhe në ishujt Balearic”. /koha