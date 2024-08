I vodhi dy vetura luksoze pa lëvizur nga kolltuku, ngjarja që ka shokuar policinë në Florida

Në mënyrë tipike, vjedhja e veturës kërkon hyrjen fizike në veturë ose auto sallon. Megjithatë, nuk ndodh kurrë që automjeti që planifikohet të vidhet të arrijë në adresën e dëshiruar.

Nëse nuk jeni një haker i aftë me kreativitet të zhvilluar dhe madje një sasi të caktuar guximi

Në fakt, një haker ka përfituar nga fakti se sallonet shpesh përdorin shërbime të shpërndarjes së jashtme për transferimin e automjeteve.

Ai thjesht hakoi sistemin dhe hyri në një adresë të re në Florida për të dorëzuar një Mercedes-Maybach GLS600 prej 200,000 dollarësh, raporton Road & Track.

“Krimineli në fakt ka hakuar portalin e drejtuesit të transportit të veturave dhe ka marrë vesh se cilat automjete po transportoheshin dhe detaje të tjera. Ajo që ndodhi ishte se hajduti iu prezantua shoferit duke u bërë sikur të ishte marrësi dhe i dha të gjitha informacionet e duhura, i tha se ku duhej vetura për t’u larguar”, tha punonjësi i kompanisë së dërgesave Steven Jariv për WSVN.

Hakeri i paidentifikuar nuk u ndal me kaq. Pas vjedhjes së parë, ai zgjodhi një Rolls-Royce Cullinan dy herë më të shtrenjtë. Në këtë rast, ai i dërgoi një mesazh shoferit të dërgesës për të ndryshuar adresën e dërgesës.

Shoferi konfirmoi adresën dhe kohën, u shfaq me Cullinan dhe ia dorëzoi hakerit. Hakeri është mjaft i sigurt në epërsinë e tij, saqë herë pas here thërret dhe tallet me viktimat e tij.

“Faleminderit për Maybachun falas mik”, shkroi ai, përpara se të dërgonte një foto të gjurmuesit GPS të hequr nga vetura me fjalët: “vëlla, vetura është tashmë në Dubai ose Evropë, qëlloje”.

Policia është në kërkim intensiv të hakerit, por nuk ka shumë pista. Një shpërblim prej 20,000 dollarësh u ofrua edhe për kthimin e secilës prej dy veturave luksoze.