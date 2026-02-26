Identifikohen pas 27-vjetësh mbetjet mortore të të zhdukurit nga masakra e Kralanit

Pas më shumë se dy dekadash pritje, janë identifikuar mbetjet mortore të Masar Imer Dushit, i zhdukur në prill të vitit 1999 gjatë Masakra e Kralanit. Ai ishte 23 vjeç kur u ndalua nga forcat serbe dhe prej asaj kohe konsiderohej i zhdukur.
Lajmi është bërë i ditur nga familjarët, të cilët kanë njoftuar edhe për organizimin e ceremonisë së rivarrimit. Sipas njoftimit, ceremonia do të mbahet më 27 shkurt 2026 nën patronatin e Komuna e Klinës.
Homazhet do të zhvillohen nga ora 11:30 në Shtëpinë e Kulturës “Jehona e Dukagjinit”, ndërsa rivarrimi do të bëhet në ora 14:00 në Varrezat e Dëshmorëve në Kodra e Kuqe, në Zajm.
Familja Dushi do të presë ngushëllime më 28 shkurt.