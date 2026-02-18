Iftar i shijshëm: Zbuloni 2 receta të veçanta me makarona!

Muaji i Ramazanit sjell me vete jo vetëm një periudhë reflektimi dhe adhurimi, por edhe rastin për të shijuar bashkë me familjen ushqime të ngrohta dhe të mbushura me dashuri.
Në këtë kontekst, makaronat ofrojnë një opsion fantastik për ato mbrëmje kur kërkoni diçka të lehtë, të shpejtë dhe pa dyshim të shijshme. Le të eksplorojmë së bashku me dy receta që do t’i shtojnë iftarit tuaj një prekje të veçantë.
Makarona në tavë me domate
Një recetë që bashkon thjeshtësinë me shijen, makaronat në tavë me domate janë zgjedhja perfekte për ata që kërkojnë diçka të shpejtë por edhe të mbushur me vlera ushqyese. Për të përgatitur këtë recetë do t’ju duhen:
Përbërësit
- 500g Spageti
- 2 qepë mesatare
- 4-5 domate
- 2 lugë gjelle salcë domateje
- 100g djathë i grirë
- Erëza të ndryshme si rigon, kripë dhe piper të zi
- Vaj ulliri
Përgatitja
- Filloni duke zier makaronat sipas udhëzimeve në paketimin e Pasta.
- Në një tigan të madh, shtoni vaj ulliri dhe qepët e grira, duke i skuqur derisa të bëhen
transparente.
- Shtoni domatet dhe salcën e domates, dhe lërini të gatuhen për rreth 10
minuta.
- Më pas shtoni makaronat e ziera në tigan dhe përziejini mirë me salcën. Shtoni erëzat sipas
shijes.
- Në fund makaronat hidhini në një tavë për pjekje, shtoni djathin e grirë në sipërfaqe dhe
piqeni në furrë në 180°C për 20-25 minuta ose derisa djathi të shkrihet dhe të marrë ngjyrë të artë.
Makarona në tavë me patëllxhanë
Ky kombinim i patëllxhanëve me makarona jo vetëm që është i shijshëm, por gjithashtu
ofron një mënyrë të shkëlqyer për të shtuar më shumë perime në dietën tuaj.
Përbërësit
- 500g Penne
- 1 patëllxhan i madh, i prerë në kubikë
- 2 qepë të mesme, të grira hollë
- 3 domate të freskëta, të grira në kubikë
- 100g djathë i grirë
- Borzilok
- Kripë
- Piper të zi
- Vaj ulliri
Përgatitja
- Zieni makaronat sipas udhëzimeve në paketimin e Pasta.
- Në një tigan, shtoni vaj ulliri dhe skuqni patëllxhanët e perë në kubikë dhe qepët derisa të zbuten.
- Shtoni domatet dhe vazhdoni t’i skuqni për rreth 5 minuta. Shtoni edhe erëzat dhe përzieni.
- Bashkoni makaronat me perimet në tigan dhe përziejini mirë.
- Transferojini në një tavë për pjekje, shtoni djathin e grirë në sipërfaqe dhe piqeni në furrë në 180°C për 20-25 minuta ose derisa të marrë një sipërfaqe të artë dhe të krokante.