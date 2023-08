Ilaçet shtëpiake për të qetësuar dhimbjen e fytit, ja çfarë rekomandohet

Dhimbjet e fytit mund të jenë tepër të pakëndshme dhe të bezdisshme, por ka disa ilaçe efektive shtëpiake që mund të ofrojnë lehtësim pa kërkuar menjëherë një vizitë te mjeku.

Këtu janë gjashtë ilaçe thelbësore që mund të ndihmojnë në qetësimin e dhimbjes së fytit dhe promovimin e shërimit më të shpejtë:

Gargara me ujë të kripur: Gargara me ujë të ngrohtë me kripë ndihmon në reduktimin e inflamacionit dhe shqetësimit në fyt duke nxjerrë mukozën dhe duke qetësuar indet e inflamuara.

Lozet: Pastilat medicinale të fytit që përmbajnë përbërës si mentoli mund të mpijnë përkohësisht fytin, duke ofruar lehtësim nga dhimbja dhe acarimi.

Mjaltë: Çaji i ngrohtë me mjaltë jo vetëm që ofron rehati qetësuese, por gjithashtu vepron si një frenues efektiv i kollës, duke ofruar lehtësim nga acarimi i fytit.

Hidratimi: Qëndrimi i hidratuar mirë është thelbësor për të mbajtur një fyt të lubrifikuar dhe për të nxitur shërimin. Pini shumë ujë, çajra të ngrohtë ose supa për të qetësuar dhimbjen.

Sprej për fytin: Përdorimi i një spreji që përmban një kombinim të kimikaleve mund të ofrojë lehtësim të ngjashëm me spërkatjet OTC të dhimbjes së fytit, duke qetësuar fytin në mënyrë efektive.

Lagështuesi dhe avulli: Frymëmarrja në ajër të lagësht nga një lagështues ose dush me avull mund të ndihmojë në zvogëlimin e ënjtjes në fyt dhe në zbutjen e shqetësimit, siç raportohet nga Healthline.

Mbani mend, ndërsa këto ilaçe shtëpiake mund të ofrojnë lehtësim, është e rëndësishme të shihni një mjek nëse dhimbja e fytit vazhdon, përkeqësohet ose shoqërohet me simptoma të tjera shqetësuese.

Për më tepër, praktikimi i masave parandaluese si larja e duarve dhe mbajtja e një stili jetese të shëndetshëm mund të ndihmojë në reduktimin e rrezikut të përjetimit të dhimbjeve të fytit në radhë të parë.