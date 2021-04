Imami në Stamboll, i cili u bë ‘baba’ i narkomanëve

Kjo është historia e një imami turk i cili ka larguar dhjetëra narkomanë nga ekstremi i varësisë.

“Në këtë zonë kishte më shumë narkomanë sesa në komunitet. Pas namazit, po kthehesha në shtëpi me shumë nervozizëm. Një ditë ata më prenë rrugën, më kërkuan para dhe unë ua dhashë atyre. Kur u ktheva në shtëpi, fola me gruan time se çfarë mund të bënim për këta njerëz. Sepse paga ime nuk do të më mjaftonte nëse i paguaja çdo ditë, ”thotë Imam Emin Kir.

Kir është i njohur si baba (baba) për dhjetëra ish-të varur nga droga – dhe tani ata të gjithë kujdesen për xhaminë së bashku dhe ofrojnë mbështetje për shumë të tjerë me të njëjtën gjendje. Ai ka dhënë një ndihmë në Stamboll për nevojtarët, duke siguruar strehim për të pastrehët dhe duke ndihmuar të varurit nga droga të shërohen për mbi 15 vjet.

Kir është Imami i Xhamisë Kaab të Stambollit në lagjen historike Balat – ai ka ndihmuar më shumë se 30 të varur nga droga të përqafojnë jetën kur të gjitha dukeshin të humbura për ta. Çdo ditë ai ofron supë dhe çaj në xhami për njerëzit që jetojnë në rrugë.

“Kur ata vijnë këtu, ne nuk pyesim për fenë e tyre, ne nuk pyesim kush janë ata. Ata janë njerëz së pari, ne duhet të tregojmë mëshirë, “thotë Emin Kir.

“Kjo është shtëpia e Allahut (Zotit). Këto gjëra duhet të bëhen të gjitha në xhami sepse është vendi që përqafon njerëzit nga të gjitha sferat e jetës. ”

Në vitin 2006, Kir u emërua si imam i Xhamisë Kaab e cila ndodhet në anën perëndimore të Bririt të Artë në Stamboll.

Pasi mori detyrat e tij atje, ai u përball me këta njerëz që përdorin drogë dhe konsumonin alkool rreth vendit xhamisë. Kir vendosi se mënyra më e mirë për të trajtuar situatën ishte me dhembshuri.

“Një ditë ata më ndalen përsëri, njëri prej tyre quhej Ramazan. Unë u thashë se do të bëj supë për ta në xhami dhe ata ranë dakord të bashkohen me mua. ”

Kir e bindi komunitetin të bashkohej dhe të mbështeste në sigurimin e supave, vakteve dhe çajit për të varurit nga droga e alkooli.

Imami gjeti mënyrën më të mirë për të ndihmuar të vuajturit për të luftuar të keqën e tyre e që ishte përmes ndjeshmërisë. Ai filloi të adresonte nevojat e përdoruesve të drogës me kusht që ata të mos sillnin drogë në xhami. Ndihma e tij nuk është e kufizuar vetëm në varësi, por ai gjithashtu ndihmon anëtarët e komunitetit të zgjidhin mosmarrëveshjet me njëri-tjetrin dhe siguron vakte, strehim, dushe dhe veshje për të pastrehët.

“Pas një periudhe kohore, Ramazani filloi të qëndrojë me mua në xhami. Unë ndërtova një kafaz për Ramazanin, bleva pula, kishim ngrënë mëngjes çdo mëngjes së bashku për ta ndihmuar atë të ndërroj mendjen dhe pastaj ai filloi të më thërriste baba, ”tha Kir për TRT World.

“Asnjëherë nuk ia ktheva fytyrën. Ai ndaloi së përdoruri drogë, një ditë ai më kërkoi t’i gjeja një punë, ne gjetëm një punë, ai filloi të bënte paratë e tij. Trembëdhjetë vjet më vonë, në vitin 2019, ai më kërkoi ta ktheja në qytetin e tij të lindjes, Nigde. Tani ai është duke punuar, jo më i varur. Ne flasim çdo javë, ai ende më viziton kur vjen në Stamboll, ”shtoi ai.

Frymëzuar nga jeta e re e Ramazanit, në vitin 2019, hoxha – me mbështetjen e guvernatorit të rrethit, myftiut dhe bëmirësve – vendosi të ndihmojë edhe më shumë njerëz.

“Në dy vitet e fundit, ne kemi ndihmuar më shumë se 30 njerëz të mbijetojnë varësinë. Për të ndihmuar një të varur nga droga, duhet të përfitoni nga përvoja e ish-të varurve nga droga. Ata që ndihmuam gjithashtu filluan të na ndihmonin për t’u afruar me më shumë njerëz të varur në rajon pasi ata mund t’i kuptojnë më mirë “, thotë Kir.

“Së pari, ne u japim këtyre të rinjve një shtrat të ngrohtë dhe ushqim kur të vijnë tek ne. Kur ata kanë pushim, ne fillojmë të dëgjojmë historitë e tyre. Atëherë ne ndihmojmë nëse ata duan të heqin qafe varësinë ”.

Një ish-i varur 24 vjeçar, Baris, e përshkruan hoxhën si babanë e tij.

“Ky njeri më kapi për dore, ai më ndihmoi. Unë u shpëtova nga varësia nga droga, u bëra me punë dhe ndërtova jetën time, tani po bëj paratë e mia, ”thotë Baris për TRT World.

Sipas hoxhës, pa prekur jetën e njerëzve, përparimi është i pamundur.

“Disa njerëz më kritikuan duke thënë se disa nga këta djem të varur kanë histori të gjata kriminale. Nuk mund të shikoj në sfondin e një personi që më kërkoi ndihmë. Feja ime më urdhëron të ndihmoj ”, thotë hoxha.

“Profeti ynë i bukur dhe i çmuar thotë se feja është sinqeritet. Pra, të besosh do të thotë të jesh i sinqertë me të gjithë, të buzëqeshësh me ta, të jesh i mëshirshëm që të lejon të fitosh zemrat e njerëzve, kjo është ajo që po ndodh në xhaminë tonë. ”

“Këta djem më quajnë baba. Ata u kthyen në jetë. Ata thonë Zoti ju bekoftë. A ka lumturi më të madhe se kjo? ”

Ai atë që bën e quan detyrë e besnikërisë ’.

“Unë kam punuar në Turqi për 35 vjet, paguhem nga shteti, përse nuk bëj gjëra shtesë për shtetin tim? Të jesh imam nuk ka të bëjë vetëm me drejtimin e lutjeve, por edhe për të ndihmuar këta fëmijë dhe për të prekur jetën e njerëzve. Unë i kam rritur fëmijët e mi falë shtetit dhe tani po përpiqem të jem i dobishëm për shtetin tim, për presidencën e Çështjeve Fetare. ”

Duke folur me TRT World për planet e tij të ardhshme, Kir tha se ai dëshiron të ndërtojë një vend aktivitetesh pasi ka shumë të varur që duhet të mbahen të zënë dhe të kanalizojnë energjitë e tyre drejt aktiviteteve pozitive.

“Dua të hap punëtori bazuar në talentet e njerëzve të varur në vend. Varësia nga droga nuk mund të trajtohet vetëm me ilaçe. Kështu e shpëtova Ramazanin dhe të tjerët, u dhashë atyre detyra që i ndihmuan të heqin qafe varësinë, “thotë ai. /Mesazhi.com