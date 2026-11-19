Japonia dhe India ranë dakord të enjten për të thelluar bashkëpunimin në fushën e sigurisë, ndërsa synojnë që vitin e ardhshëm Forcat e Vetëmbrojtjes së Japonisë të përdorin për herë të parë një poligon qitjeje në Indi, deklaroi ministri japonez i Mbrojtjes, Shinjiro Koizumi, transmeton Anadolu.
Të dyja vendet zhvilluan në Tokio bisedimet në formatin “2+2”, ku ranë dakord që trupat japoneze të përdorin një poligon qitjeje në Indi, raportoi të enjten agjencia e lajmeve Kyodo.
Ministri indian i Mbrojtjes, Rajnath Singh, tha se gjatë diskutimeve të dyja palët trajtuan një gamë të gjerë çështjesh dypalëshe dhe rajonale me interes të përbashkët.
“Si dy demokraci në zhvillim në Azi, ne po ndjekim një Partneritet të Veçantë Strategjik dhe Global”, shkroi ai në rrjetin social X.
Singh theksoi se gjatë takimit të së enjtes u shqyrtua përparimi i bashkëpunimit në rritje mes dy vendeve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
“Gjithashtu, përparuan diskutimet mbi bashkëpunimin në fushën e ndërgjegjësimit për situatën në ajër dhe hapësirë”, tha ministri indian.
New Delhi bëri të ditur se të dyja palët ranë dakord të përshpejtojnë bashkëpunimin në fushat e teknologjive të specializuara, nënujore dhe të raketave.
Ministri indian i Punëve të Jashtme, S. Jaishankar, tha se takimi u zhvillua në një kohë kur “rendi global po përballet me tronditje të shumta”.
“Janë dy konflikte të mëdha në zhvillim, ndikimi i të cilave është ndier edhe në rajone të largëta. Krahas paqëndrueshmërisë në rritje ekonomike dhe pasojave të pandemisë COVID-19, ekzistojnë shqetësime të mëdha për sigurinë energjetike, tregtinë, ushqimin dhe shëndetin”, tha ai.
Jaishankar theksoi se të dyja vendet janë të përkushtuara për ta mbajtur rajonin Indo-Paqësor “të lirë dhe të hapur”.
“Realiteti është se supozimet e vjetra mund të mos jenë më të vlefshme dhe secili prej nesh do të duhet të japë një kontribut më të madh për të mirën globale”, tha ai.