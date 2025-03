Infiniti i Nissan ndalon prodhimin e dy modeleve

Infiniti pati një 2024 të vështirë në SHBA ku shitjet ranë me 10.2%.

Edhe pse QX50 ishte produkti i tij i dytë më i shitur, me 10,722 njësi të dorëzuara, crossover-i luksoz përballet me “daljen në pension”.

Marka premium e Nissan u tha shitësve me pakicë se prodhimi i QX50 do të përfundojë.

Përveç kësaj, swoopy QX55 gjithashtu do të ndërpritet.

Por ndërsa sedani dhe coupe nuk po marrin zëvendësime të drejtpërdrejta, Infiniti do të ketë një QX60 dhe QX65 të ri për të zëvendësuar të dy modelet.

Pas ndalimit të prodhimit të Q50 dhe Q60, Infiniti tani është një markë e të gjitha SUV-ve me vetëm katër produkte: QX50 dhe QX55 që do të dalin së shpejti në pension, të disponueshme së bashku me QX60 dhe QX80 të ri.