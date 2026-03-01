Instagram paralajmëron prindërit për kërkimet e fëmijëve mbi vetëv*asjen

Rrjeti social Instagram njoftoi një masë të re sigurie që synon të mbrojë adoleshentët: prindërit do të njoftohen nëse fëmijët e tyre kërkojnë përmbajtje lidhur me vetëvrasjen ose vetë-dëmtimin.
Sipas kompanisë Meta, njoftimet do të dërgohen përmes email-it, SMS-it ose WhatsApp-it, në mënyrë që prindërit të jenë të vetëdijshëm dhe të mund të ndërhyjnë në kohë.
Përveç paralajmërimeve, prindërit do të marrin udhëzime se si të diskutojnë shëndetin mendor me fëmijët e tyre në mënyrë të ndjeshme dhe mbështetëse.
Instagram tashmë ka implementuar bllokimin e kërkimeve për termat që lidhen me vetëvrasjen dhe i drejton përdoruesit drejt burimeve dhe linjave të ndihmës.
Fillimisht, kjo masë do të zbatohet në SHBA, Britani të Madhe, Australi dhe Kanada, dhe më pas do të shtrihet në vende të tjera.
Ekspertët e sigurisë në internet shprehen se ky hap është i rëndësishëm për të parandaluar rreziqet që lidhen me shëndetin mendor të adoleshentëve, duke i dhënë prindërve mundësinë të reagojnë herët.