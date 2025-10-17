Instagram shton kufizime të reja për të mbrojtur adoleshentët

Rrjeti social Instagram po i shtrëngon cilësimet në llogaritë e adoleshentëve, për të shtuar kufizime të reja në atë që fëmijët mund të shohin në platformë.
Meta prezantoi për herë të parë llogaritë e adoleshentëve për Instagram një vit më parë, kur filloi automatikisht t’i zhvendoste adoleshentët në llogari më “të mbyllura”, të cilat vijnë me cilësime më të rrepta privatësie dhe kontrolle prindërore.
Kompania kohët e fundit prezantoi llogaritë e adoleshentëve në Facebook dhe Messenger dhe ka përdorur mjete të Al për të zbuluar adoleshentët që gënjejnë për moshën e tyre.
Por tani Meta po bën një hap më tej.
Me ndryshimet e fundit, adoleshentët nuk do të jenë më në gjendje të ndjekin ose të shohin përmbajtje nga kushdo që “ndan rregullisht përmbajtje të papërshtatshme për moshën”.
Meta thotë se gjithashtu do t’i bllokojë këto llogari që të shfaqen në rekomandimet e adoleshentëve ose në rezultatet e kërkimit në aplikacion.
Instagram do të bllokojë gjithashtu “një gamë më të gjerë termash kërkimi për të rritur” për adoleshentët, duke përfshirë fjalë si “alkool”, “gjakderdhje” dhe gabime drejtshkrimore të qëllimshme, një taktikë e zakonshme për të shmangur filtrat e Instagram.
Për prindërit që duan kufizime edhe më të rrepta, Instagram po shton gjithashtu një cilësim të ri “përmbajtje e kufizuar”, i cili filtron përmbajtjen “edhe më shumë”, por ende nuk ka detaje rreth kësaj.