Intel ofron 2 vite shtesë garanci për procesorët problematikë të gjeneratës së 13-të dhe 14-të

Intel tha se do të ofronte dy vite shtesë garanci për procesorët e gjeneratës së 13-të dhe 14-të desktop.

Edhe pse ende nuk ka një zgjidhje për procesorët Intel të gjeneratës së 13-të dhe 14-të të cilët po shkaktojnë probleme me video lojërat të cilat dështojnë, kompania po përpiqet të rregullojë marrëdhënien e saj me konsumatorët të cilët kanë ngelur me çipe problematike dhe që kanë kaluar garancinë e tyre.

Intel tha se do të ofronte dy vite shtesë garanci për procesorët e gjeneratës së 13-të dhe 14-të desktop.

Këta procesorë vinë me 3 vite garanci që do të thotë se me ndryshimin e ri marrin 5 vite garanci. Intel është shprehur se shkaku u problemeve me stabilitetin e procesorëve është voltazhi i lartë në të cilin po operojnë.

Kompania ka premtuar një përditësim por nuk do të rregullojë dëmin e bërë tashmë dhe e vetmja mënyrë për ti rikthyer në gjendjen optimale është duke i zëvendësuar plotësisht.