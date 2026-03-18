Interesim i jashtëzakonshëm për Kombëtaren, mbi 10 mijë kërkesa për bileta

Interesi i tifozëve shqiptarë për ndeshjen ndaj Polonisë ka qenë i menjëhershëm dhe në nivele shumë të larta. Në më pak se 24 orë nga hapja e aplikimeve për bileta, rreth 10 mijë persona kanë shprehur dëshirën për të qenë të pranishëm në stadiumin “Narodovi” të Varshavës më 26 mars. Procesi i shpërndarjes së biletave ka nisur që prej së hënës përmes një sistemi aplikimi, ku përzgjedhja e fituesve do të bëhet me short.
Të dhënat nga burime pranë FSHF-së tregojnë se një pjesë e madhe e kërkesave vijnë nga tifozë që kanë kërkuar nga dy bileta, çka e rrit ndjeshëm konkurrencën për një vend në tribunë. Megjithatë, hapësirat në dispozicion për tifozët kuqezi janë të kufizuara. Sipas rregullores së UEFA-s, vetëm 5% e kapacitetit të stadiumit i takon ekipit mikpritës për tifozët e tij, duke bërë që rreth 3,500 shqiptarë të kenë mundësinë të ndjekin nga afër këtë sfidë.
Përpjekjet e federatës shqiptare për të siguruar më shumë bileta nuk kanë dhënë rezultat, duke lënë në fuqi kufizimet standarde. Përballja e 26 marsit konsiderohet vendimtare për rrugëtimin e Kombëtares drejt Botërorit. Nëse Shqipëria arrin të kalojë këtë pengesë, atëherë në fazën pasuese do të përballet me fituesin e çiftit Suedi–Ukrainë, në një ndeshje teke me eliminim direkt që përcakton skuadrën që avancon më tej, duke provuar Botërorin e këtij viti.