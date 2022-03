Intoleranca ndaj laktozës, çfarë e shkakton dhe si ta luftoni atë?

Njeriu mund të bëhet intolerant ndaj laktozës në çdo kohë të jetës. Në një të tretën e rasteve pa simptoma, në dy të tretat e tjera me shenja të dukshme që variojnë nga ënjtja deri te kapsllëku. Por mund të keni edhe një dietë të plotë, duke eliminuar vetëm disa ushqime, me intolerancë ndaj laktozës dhe më e rëndësishmja, mund të shëroheni me ilaçe natyrale dhe me një dietë korrekte, të përshtatshme me llojin e kësaj patologjie që prek rreth 40% të italianëve.

ÇFARË ËSHTË INTOLERANCA E LAKTOZËS?

Intoleranca ndaj laktozës zhvillohet për shkak të një enzime që ne nuk e prodhojmë mjaftueshëm. Kjo është enzima e laktazës, e cila përdoret për të tretur laktozën, sheqerin natyral të përqendruar në qumësht, produkte qumështi dhe djathëra. 98% e sheqerit në qumësht përbëhet nga laktoza e cila, nëse mungon ose nuk tretet, prodhon një sërë çrregullimesh gastrointestinale. Në veçanti, nëse enzima është e mangët ose mungon, laktoza grumbullohet në zorrë ku tërheq ujin dhe bëhet “ushqim” për bakteret që e fermentojnë, duke prodhuar gaz.

EFEKTET E INTOLERANCËS SË LAKTOZËS

Laktoza e patretur grumbullohet në zorrë, ku përfundon duke u fermentuar nga mikroorganizmat e florës bakteriale. Ky proces shkakton fryrje, dhimbje barku dhe diarre. Intoleranca ndaj laktozës mund të jetë parësore, nëse laktaza është e mangët, sepse shprehja e gjenit të kësaj enzime zvogëlohet ose zhduket gradualisht gjatë jetës, ose dytësore, nëse shfaqet si pasojë e sëmundjeve akute ose kronike që dëmtojnë mukozën e të vegjëlve.

SIMPTOMAT E INTOLERANCËS NDAJ LAKTOZËS

Simptomat e intolerancës ndaj laktozës ndryshojnë në bazë të nivelit të fenomenit. Në përgjithësi tretja ngadalësohet, keni çrregullime klasike të fryrjes, fryrje stomaku, kapsllëk. Në këtë pikë ka pasojat më të drejtpërdrejta në mirëqenien tuaj, përkatësisht dhimbje koke, vjellje, lodhje, dhimbje barku, diarre ose kapsllëk.

KUSH VUAN NGA INTOLERANCA E LAKTOZËS

Statistikat dhe hulumtimet e ndryshme na tregojnë se intoleranca ndaj laktozës, pas moshës njëzet vjeçare, është një çrregullim shumë i përhapur. Tetë në dhjetë persona vuajnë prej saj, nga mosha 20 deri në 55 vjeç, ose në periudhën e jetës ku problemi është më i përqendruar, por mos kini frikë. Para së gjithash, ka forma të ndryshme të intolerancës ndaj laktozës, me shkallë të ndryshme ashpërsie dhe në çdo rast ka kundërmasat e duhura, të gjitha natyrale, për të shmangur problemet. Dhe vazhdoni të shijoni akulloret, qumështin dhe djathrat që intoleranca ndaj laktozës i mban larg.

SI TË DIAGNOSTIKOHET INTOLERANCA NDAJ LAKTOZËS

Konsultohuni me një mjek dhe mos humbni kohë me zgjedhje të bëra vetë. Për të konfirmuar një përthithje të keqe të laktozës, duke u nisur nga simptomat që kemi përshkruar, mund të bëni të ashtuquajturin test të frymëmarrjes. Pacienti fryn në një tullumbace speciale, para dhe pas administrimit të laktozës: në atë moment sindroma do të jetë e dukshme. Përkundrazi, intoleranca ndaj laktozës nuk nënkupton përjashtimin e plotë të qumështit dhe derivateve të tij nga dieta, të cilat mund të jenë të dëmshme. Është e nevojshme të kuptohet mirë sasia e laktozës që çdo individ mund të tolerojë.

ÇFARË MUND TË HANI?

Intoleranca ndaj laktozës ndryshon dietën. Ka ushqime që duhen shmangur dhe të tjera që duhet t’i vendosim në dietën tonë. Le të shohim me radhë.

Kontrolloni nivelin tuaj të tolerancës

Nivelet e tolerancës zakonisht ndryshojnë shumë nga personi në person, kështu që është e dobishme të zbuloni se sa larg mund të shkoni përpara se të ndaloni. Gjëja e qartë që duhet bërë është të zvogëloni sasinë e qumështit dhe bulmetit derisa simptomat të largohen. Ka njerëz që shqetësohen edhe nga disa gllënjka qumësht. Rreth 30% e atyre që janë intolerantë ndaj laktozës kanë simptoma pas vetëm një litër qumështi, 30-40% pas vetëm një gote.

Futbolli është i rëndësishëm dhe mos hiqni dorë prej tij

Produktet e qumështit janë një burim i shkëlqyer i kalciumit. Shumica e njerëzve duhet të hanë rreth dy gota qumësht çdo ditë. Nëse qumështi është burimi juaj kryesor i kalciumit, por nuk mund ta pini më, duhet të plotësoni dietën tuaj me zëvendësues si sardelet, spinaqi, brokoli.

Gradualitet me produktet e qumështit

Provoni të merrni çdo ditë një sasi të vogël qumështi, duke rritur gradualisht dozën për të rritur qëndrueshmërinë.

Djathrat

Ata me çrregullim të intolerancës ndaj laktozës duhet të heqin dorë nga djathrat e freskët dhe në veçanti mocarela, Certosa dhe të gjithë djathrat që kanë një pamje të butë. Mund ta kompensoni me djathëra të vjetëruar: parmixhano, pecorino, provolone. Dhe gjithashtu djathë zviceran, gorgonzola dhe taleggio. Arsyeja është e qartë: procesi i kurimit e bën këtë lloj djathi praktikisht pa laktozë.

Hani kos

Mikroorganizmat në kos prodhojnë gjithashtu laktazën e nevojshme për të tretur laktozën në kos. Përveç kësaj, vetë bakteret ndoshta tresin laktozën në qumësht. Shumë njerëz që kanë intolerancë ndaj laktozës nuk e kanë atë në formë të rëndë. 70-80% e njerëzve që janë intolerantë ndaj laktozës duhet të marrin kos pa asnjë problem. Preferoni kosin me pak yndyrë dhe konsumojini edhe para një akulloreje, në mënyrë që të mos keni shqetësime nga intoleranca ndaj laktozës.

Shtoni laktazë në ushqime

Nëse nuk dëshironi të hiqni dorë nga qumështi i lopës, mund të blini laktazë në formë të lëngshme në farmaci dhe ta shtoni vetë në qumështin tuaj. Disa pika laktazë të lëngshme në një litër qumësht e bëjnë atë rezistent ndaj gazrave dhe pak më të ëmbël. Problemi i vetëm është të dini nëse keni shtuar mjaftueshëm laktazë. Të gjithë kanë një nivel të ndryshëm të intolerancës ndaj laktozës, kështu që ia vlen ta provoni. Një zëvendësues i vlefshëm për qumështin e lopës është soja.

Provoni hirrën

Hirra duhet të jetë krejtësisht e tolerueshme. Hirra ka më pak yndyrë dhe më pak kolesterol se edhe qumështi me pak yndyrë.

Acidophilus nuk është i nevojshëm

Mikroorganizmat e acidofilit, një bacil qumështi, janë shumë të dobishëm në tretje, por kolonizojnë zorrën e trashë. Laktoza tretet në zorrën e hollë, kështu që acidofili as nuk e sheh atë.

Kujdes nga eksipientët në ilaçe

Laktoza përdoret si një lëndë ndihmëse, domethënë shtohet në shumë lloje ilaçesh dhe suplementesh ushqimore. Në disa pilula, ka mjaftueshëm laktozë për të shkaktuar simptoma të intolerancës, të paktën në disa subjekte. Lexoni me kujdes etiketat dhe fletëpalosjet. Laktoza përdoret në 20% të barnave me recetë dhe 6% të barnave pa recetë. Pyesni farmacistin tuaj nëse ilaçet tuaja përmbajnë laktozë.

CILIN QUMËSHT MUND TË PINI KUR VUANI NGA INTOLERANCA E LAKTOZËS?

Fatkeqësisht, në të gjithë qumështin e gjitarëve ka laktozë. Madje edhe qumështi i papërpunuar nuk është i tretshëm dhe i përshtatshëm për intolerancë ndaj laktozës dhe në të vërtetë përfshin rreziqe për shkak të ngarkesës së lartë bakteriale që posedon. Në këtë pikë, alternativa për intolerancën ndaj laktozës është qumështi vegjetal. Rekomandohet të zgjidhni ato me kalcium të shtuar, vitaminë D dhe vitaminë B12.

A MUND TË SHËROHET INTOLERANCA E LAKTOZËS?

Për të kuptuar nëse, si dhe kur mund të kurohet intoleranca ndaj laktozës, duhet bërë një dallim. Në rastin dytësor, ka shumë të ngjarë rikuperimi, pasi të jetë zgjidhur problemi që e ka shkaktuar. Le të imagjinojmë inflamacionin e zorrëve, nga i cili lind intoleranca ndaj laktozës. Pasi të shërohen, produktet me bazë laktozë mund të rifuten gradualisht në dietë. Në rastin e intolerancës parësore, gjërat janë më të ndërlikuara: rruga është e ngadaltë dhe e nevojshme, nën mbikëqyrjen mjekësore, të rritet gradualisht doza për të nxitur sintezën e enzimës. Duke filluar me sasi shumë të vogla qumështi.