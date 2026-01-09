Iran, një prokuror ndodhet në mesin e disa të vrarëve gjatë protestave

Njoftohet se një prokuror ndodhet midis pesë personave të vrarë gjatë protestave të enjten në mbrëmje në qytetin iranian Esfarayen, provinca e Khorasanit Verior, raportoi agjencia e lajmeve Fars, transmeton Anadolu.
Detaje të mëtejshme mbi viktimat nuk janë paraqitur menjëherë të disponueshme, por zyra e prokurorit të provincës tha në një deklaratë se provokatorë nga rajone të ndryshme i vunë flakën një kontejneri ku ndodhej prokurori Ali Akbar Hozeyinzadeh dhe personeli i sigurisë.
Deklarata thekson se demonstruesit penguan zjarrfikësit të ndërhynin, duke rezultuar në djegien e prokurorit dhe personelit të sigurisë që e shoqëronte.
Zyra e prokurorit tha se hetimet për incidentin janë duke vazhduar dhe se kanë filluar përpjekjet për të arrestuar të dyshuarit.
Kreu i gjyqësorit, Gholam Hossein Mohseni Ejei, lëshoi gjithashtu një mesazh ngushëllimi për vdekjen e prpkurorit Hozeyinzadeh.
Që nga fundi i dhjetorit, Irani ka parë valë protestash për një rënie të ndjeshme të vlerës së rialit iranian dhe përkeqësimin e kushteve ekonomike. Demonstratat filluan më 28 dhjetor pranë Pazarit të Madh të Teheranit dhe më vonë u zgjeruan në një numër qytetesh në të gjithë vendin. Vendi është jashtë linje për më shumë se 12 orë, sipas mbikëqyrësit të internetit NetBlocks.
Zyrtarët iranianë nuk kanë publikuar statistika zyrtare të viktimave. Megjithatë, të enjten, Agjencia e Lajmeve e Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut tha se 2.277 persona janë arrestuar, ka dhjetëra të plagosur dhe se ka 42 persona të vrarë, përfshirë tetë personel sigurie.