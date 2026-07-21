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Irani: Dy cisterna që tentonin të kalonin përmes rrugës së pasigurt morën flakë në Hormuz

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha sot se dy cisterna morën flakë dhe u detyruan të ndalonin pas një shpërthimi pas udhëzimeve të SHBA-së për të kaluar përmes një rruge të pasigurt jugore në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, IRGC-ja tha se ekipet e shpëtimit po evakuonin ekuipazhet nga anijet. Korpusi paralajmëroi kompanitë e transportit detar që të mos mbështeten në udhëzimet ushtarake të SHBA-së, duke u kërkuar atyre që të shmangin ato që i përshkroi si rrugë të rrezikshme në zonë.

IRGC-ja përsëriti se Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur për sa kohë “agresioni ushtarak” i SHBA-së vazhdon dhe se operacionet ndëshkuese kundër bazave amerikane kishin filluar për shkeljet detare.

SHBA-ja ka përshkallëzuar sulmet kundër Iranit ditët e fundit, me Teheranin duke u kundërpërgjigjur me sulme që synojnë objektet dhe bazat që ai thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.

Shkëmbimi i zjarrit vjen pavarësisht nga një memorandum mirëkuptimi i ndërmjetësuar nga Pakistani i nënshkruar në qershor për t’i dhënë fund luftës së tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje.

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