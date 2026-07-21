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SHBA: Përfundon vala e fundit e sulmeve ndaj Iranit

Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka njoftuar se ka përfunduar një tjetër valë sulmesh ndaj Iranit, në kuadër të fushatës për të dobësuar aftësinë e Iranit për të sulmuar anijet tregtare që kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit.

Sipas CENTCOM-it, forcat amerikane goditën qendra ushtarake të komandës, kapacitete detare, pika të lëshimit të raketave dhe dronëve, si dhe sisteme të mbrojtjes ajrore.

CENTCOM tha se lundrimi i anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit vazhdon. Sipas saj, që nga fillimi i majit, forcat amerikane kanë ndihmuar në kalimin e rreth 900 anijeve tregtare dhe 450 milionë fuçive naftë bruto.

SHBA-ja deklaroi se forcat e saj mbeten të gatshme të reagojnë ndaj çdo sulmi që e cilëson si të pajustifikuar ndaj marinarëve civilë që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit. /mesazhi

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