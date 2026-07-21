IRGC pretendon sulme të reja ndaj objekteve ushtarake amerikane në Kuvajt

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) ka pretenduar se ka kryer sulme të tjera ndaj objektivave ushtarake amerikane në Kuvajt.
Në një deklaratë të transmetuar nga agjencia iraniane e lajmeve Tasnim, IRGC tha se forcat e saj goditën dhe shkatërruan një radar paralajmërimi të hershëm, një sistem radar për mbrojtjen nga raketat, një radar FPS-117, një sistem mbrojtës Patriot dhe një sistem komunikimi satelitor për mbrojtjen ajrore në bazën Ahmed Al-Jaber.
Sipas IRGC-së, operacioni kishte për qëllim dëmtimin e mbulimit radar në rajon, përpara sulmeve të tjera me raketa dhe dronë. /mesazhi