Irani godet “sisteme amerikane të radarëve dhe mbrojtjes ajrore” në Kuvajt dhe Bahrein

Ushtria iraniane ka bërë të ditur se ka kryer sulme ndaj radarëve dhe sistemeve amerikane të mbrojtjes ajrore në Kuvajt dhe Bahrein, si pjesë e fazës së 10-të të fushatës së saj hakmarrëse të quajtur operacioni “Vetëtima”, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve Fars, ushtria iraniane tha se goditi sisteme të radarit, bateri të mbrojtjes ajrore “Patriot” dhe depo karburanti të përdorura nga forcat amerikane në bazën ajrore “Ali Al Salem” në Kuvajt.
Në një operacion tjetër, ushtria tha se dronët iranianë shënjestruan infrastrukturën amerikane të komunikimit dhe radarëve, përfshirë sistemet e radarit “Super Hawk” dhe instalimet “Patriot”, në bazën ajrore “Sheikh Isa” në Bahrein.
Më herët, edhe Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) mori përgjegjësinë për sulmet në Kuvajt, duke deklaruar se kishte goditur një radar paralajmërues të hershëm C-RAM dhe një zonë grumbullimi të personelit amerikan në bazën ajrore “Ali Al Salem”.
Deklarata vjen në mes të tensioneve në rritje mes SHBA-së dhe Iranit lidhur me Ngushticën e Hormuzit, ku të dyja palët kanë vazhduar shkëmbimin e sulmeve, pavarësisht memorandumit të mirëkuptimit të ndërmjetësuar nga Pakistani, i cili synon t’i japë fund konfliktit dhe të arrijë një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.