Vetë J.D.Vance e konfirmon: Epstein, i lidhur me Mossad-in dhe donator i ushtrisë izraelite

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Deklaratat e zëvendëspresidentit amerikan J.D. Vance në podkastin e Joe Rogan kanë rikthyer në qendër të vëmendjes një nga çështjet më të errëta dhe më të debatueshme të viteve të fundit: rastin Jeffrey Epstein dhe pyetjet e shumta mbi rrjetin e tij të marrëdhënieve me qarqe të fuqishme politike, financiare dhe të inteligjencës.
Gjatë intervistës, Vance pranoi se administrata Trump kishte menaxhuar keq komunikimin rreth publikimit të dokumenteve të njohura si “Dosjet Epstein”. Sipas tij, mënyra se si informacioni iu prezantua publikut krijoi konfuzion dhe mosbesim.
“Nëse njerëzit duan të thonë se ne e keqtrajtuam publikimin e dokumenteve të Epstein, atëherë kanë të drejtë. Ne e keqtrajtuam atë, veçanërisht komunikimin”, deklaroi Vance, duke kritikuar gjithashtu ish-Prokuroren e Përgjithshme Pam Bondi për mënyrën se si u krijuan pritshmëritë rreth materialeve që do të bëheshin publike.
Por deklarata që shkaktoi reagimet më të mëdha lidhej me pretendimet e vjetra se Epstein mund të kishte pasur kontakte me shërbime inteligjente.
I pyetur nga Joe Rogan për teoritë që përmendin Mossad-in izraelit, CIA-n apo struktura të tjera të “shtetit të thellë”, Vance u shpreh se Epstein kishte pasur lidhje me nivele të larta të qarqeve të inteligjencës amerikane dhe izraelite.
Këto komente kanë hapur një debat të ri mbi natyrën e vërtetë të rolit të Epstein. Për shumë vite, ai u paraqit si një financier i pasur me një rrjet të pazakontë kontaktesh, por hetimet dhe dokumentet e bëra publike kanë treguar se marrëdhëniet e tij shtriheshin në nivele të larta të politikës, biznesit dhe elitave ndërkombëtare.
Lidhjet me Izraelin dhe dokumentet e publikuara
Përkrahësit e teorive mbi lidhjet e mundshme të Epstein me struktura inteligjence kanë vënë në dukje një sërë kontaktesh, transaksionesh dhe marrëdhëniesh me individë apo organizata të lidhura me Izraelin.
Ndër dokumentet e përmendura shpesh janë të dhënat financiare të fondacionit të lidhur me Epstein, The C.O.U.Q. Foundation Inc., i cili në vitin 2005 raportohet se ka dhuruar 25 mijë dollarë për “Friends of the Israel Defense Forces” (FIDF), një organizatë që mbështet Forcat e Mbrojtjes së Izraelit. Gjithashtu është raportuar se Epstein kishte mbështetur edhe Fondin Kombëtar Hebraik (JNF).
Epstein kishte gjithashtu kontakte me figura të rëndësishme politike izraelite, përfshirë ish-kryeministrin Ehud Barak. Dokumente dhe emaile të bëra publike kanë treguar se ai ka ndihmuar në krijimin e kontakteve mes zyrtarëve izraelitë dhe drejtuesve të sektorit financiar ndërkombëtar.
Megjithatë, këto marrëdhënie, ndonëse tregojnë afërsi me figura të fuqishme, nuk përbëjnë në vetvete provë se Epstein ka qenë pjesë e ndonjë operacioni inteligjent.
Dyshimet mbi rolin e tij
Një nga elementët më të debatueshëm të çështjes Epstein janë pretendimet se ai mund të ketë vepruar si një person me funksione të lidhura me inteligjencën.
Disa burime dhe dëshmitarë kanë ngritur pretendime për lidhje me agjenci amerikane ose aleate, ndërsa disa analistë kanë sugjeruar se Epstein mund të ketë qenë një “aset” informal i përdorur për shkak të pasurisë, kontakteve dhe ndikimit të tij.
Një histori që vazhdon të prodhojë pyetje
Komentet e J.D. Vance kanë rihapur një kapitull të ri në debatin mbi dosjet Epstein. Për disa, ato përfaqësojnë një pranim se historia është më e ndërlikuar sesa një rast kriminal individual. Për të tjerë, ato kërkojnë prova konkrete përpara se të nxirren përfundime mbi lidhje të mundshme me shërbimet inteligjente.
Në një mënyrë ose tjetër, emri Jeffrey Epstein vazhdon të mbetet simbol i një prej rasteve më të mëdha të ndërthurjes mes pushtetit, privilegjit dhe mungesës së transparencës në epokën moderne. \tesheshi.com\