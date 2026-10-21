Irani paralajmëron se po përgatitet të zbulojë “babain e të gjitha bombave”

Irani po përgatitet të zbulojë një armë të re të quajtur “babai i të gjitha bombave”, tha sot një zëdhënës i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), transmeton Anadolu.
“Ne jemi në fazën e përgatitjes për të zbuluar ‘babain e të gjitha bombave’. Kjo është diçka e re për armikun”, tha Hossein Mohebi në një deklaratë të transmetuar nga agjencia e lajmeve e Klubit të Gazetarëve të Rinj të Iranit.
Ai nuk dha detaje të tjera për armën. Të premten, presidenti amerikan Donald Trump la të kuptohet për përdorimin e mundshëm të bombës së shpërthimit ajror masiv GBU-43/B, i njohur gjithashtu si “nëna e të gjitha bombave”, për të shënjestruar objektet bërthamore iraniane.
Me peshë rreth 9.800 kilogramë, GBU-43/B është një nga bombat konvencionale jo-bërthamore më të mëdha në arsenalin amerikan. Ajo u përdor për herë të parë në prill 2017, gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit, kundër një kompleksi tunelesh që i përket organizatës terroriste ISIS (DEASH) në Afganistan.
Mohebi tha se rezervat e raketave të Iranit janë rritur me 1.5 herë pas luftës 12-ditore midis Iranit dhe Izraelit në qershor 2025, pa dhënë shifra specifike. “Cilësia e raketave është përmirësuar ndjeshëm dhe rrezet e tyre, fuqia shkatërruese dhe saktësia në goditjen e objektivave janë rritur”, shtoi ai.
Izraeli dhe SHBA-ja nisën luftë kundër Iranit më 28 shkurt ndërsa Teherani u përgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe objekteve ushtarake amerikane në vendet arabe.
Washingtoni dhe Teherani nënshkruan memorandum mirëkuptimi në qershor, më pas filluan negociatat që më vonë dështuan për shkak të mosmarrëveshjeve në lidhje me lirinë e lundrimit dhe sigurinë në Ngushticën strategjike të Hormuzit, një rrugë kyçe për furnizimin me energji dhe mallra.