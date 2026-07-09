Irani thërret ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar për “akuza të pabaza”

Irani thirri ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Teheran të enjten në Ministrinë e Jashtme në shenjë proteste për ato që i quajti “akuza të rreme dhe të pabaza” të përsëritura nga zyrtarët britanikë kundër Republikës Islamike, raportoi Agjencia e Lajmeve Tasnim, transmeton Anadolu.
Ambasadori u thirr nga Alireza Yousefi, ndihmës ministër i jashtëm dhe drejtor i përgjithshëm për Evropën Perëndimore në Ministrinë e Jashtme të Iranit, tha agjencia.
Sipas lajmit, Yousefi i dorëzoi ambasadorit një notë me shkrim proteste duke hedhur poshtë pretendimet e zyrtarëve britanikë se Irani kishte kërkuar të kryente aktivitete të lidhura me sigurinë në Mbretërinë e Bashkuar.
“Akuzat përbëjnë projeksion dhe një përpjekje për të shmangur përgjegjësinë për sjelljen shkatërruese të Britanisë në shkelje të ligjit ndërkombëtar,” tha Yousefi.
Ai gjithashtu akuzoi Mbretërinë e Bashkuar për bashkëpunim me SHBA-në dhe Izraelin në “krime të tmerrshme” dhe për destabilizimin e Azisë Perëndimore, raportoi Tasnim.
Irani dhe SHBA-ja arritën një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani më 17 qershor, që synon t’i japë fund konfliktit të tyre ushtarak dhe të hapë rrugën për një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Megjithatë, të mërkurën, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se memorandumi kishte “mbaruar”, duke i dhënë fund marrëveshjes dhe duke shkaktuar një raund të ri konfrontimi ushtarak.