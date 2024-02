Irlanda akuzon Izraelin se ka nisur ‘fushatë dezinformuese’ kundër UNRWA

Ministri i Jashtëm i Irlandës ka akuzuar Izraelin se ka nisur një “fushatë dezinformuese” kundër agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë, UNRWA.

Duke u zotuar për 17 milion paund në mbështetje, Micheal Martin u kërkoi vendeve të tjera të anulojnë pezullimet e tyre të financimit. Agjencia e ndihmës, e cila ofron kujdes shëndetësor dhe arsim në Gaza, po përballet me një të ardhme të pasigurt pasi Izraeli pretendoi se 12 nga stafi i tij ishin përfshirë në sulmin e 7 tetorit.

“Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë urdhëroi Izraelin të mundësojë ofrimin e shërbimeve bazë të nevojshme urgjentisht në ndihmën humanitare për të trajtuar kushtet e pafavorshme të jetës me të cilat përballen palestinezët në Rripin e Gazës. Në vend të kësaj, Izraeli ka nisur një fushatë dezinformimi kundër UNRWA-s. Ndihma e mjaftueshme nuk po arrin ende civilët në Gaza dhe kjo është shumë e papranueshme.”, u shpreh ministri i Jashtëm i Irlandës. /abcnews

Today I announced €20 million in support for the UN Palestinian refugee agency (UNRWA), which provides healthcare and other services for those in need, and urged countries that have suspended funding to resume and increase support to the agency. pic.twitter.com/IN9otkr3Y2

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) February 15, 2024