Ish-ushtarit të UÇK-së i caktohen 30 ditë paraburgim nga gjykata në Beograd

Autoritetet gjyqësore serbe ia kanë caktuar 30 ditë paraburgim në Beograd shtetasit të Republikës së Kosovës, Mit’hat Llozhanin, i ndaluar para tre ditësh nga policia serbe.
Lajmin e kanë konfirmuar të afërm të Llozhanit.
“Sot ia kanë caktuar masën e paraburgimit për 30 ditë dhe e kanë çu në Beogrard”, citohet të ketë thënë një i afërm i ish ushtarit të UÇK-së për portalinMagazina.
Llozhani, ish ushtar i UÇK-së, po udhëtonte nga Gjermania për në Kosovë përmes Serbisë kur ai u ndalua dhe gjatë kontrollit iu gjet kartela e veteranit.
Ministria e Jashtme e Kosovës, ka bërë të ditur se Zyra Ndërlidhëse në Serbi ka njoftuar për rastin Delegacionin e Bashkimit Europian në Serbi, si dhe ka dërguar nota verbale pranë misioneve diplomatike të vendeve të Quint-it të akredituara në Serbi, me qëllim sigurimin e angazhimit të partnerëve ndërkombëtarë në mbrojtje të të drejtave dhe sigurisë së shtetasit të Republikës së Kosovës.