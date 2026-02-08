“Ishulli” që nuk duhet të ekzistojë, si krijuan mbeturinat një ekosistem të rrezikshëm në Oqeanin Paqësor

Zbulimi i një tjetër “ishulli” në oqeane nuk shoqërohet këtë herë me imazhe plazhesh ekzotike apo peizazhesh të pastra.
Përkundrazi, është një zbulim që po shkakton shqetësim midis shkencëtarëve dhe po nxjerr në pah pasojat serioze mjedisore të aktivitetit njerëzor.
E ashtuquajtura Gropë e Madhe e Mbeturinave të Paqësorit, një masë e madhe mbeturinash në Oqean, tani funksionon si një “ishull” i panatyrshëm që nuk duhej të ishte krijuar kurrë.
Edhe pse planeti është hartëzuar pothuajse plotësisht nga satelitët, eksplorimi fizik, veçanërisht i oqeaneve, mbetet i kufizuar. Thellësitë e detit dhe proceset dinamike që ndodhin atje ende fshehin surpriza.
Midis tyre është fakti se numri i ishujve nuk është konstant, ishuj të rinj mund të dalin nga aktiviteti vullkanik, ndërsa të tjerë zhduken për shkak të rritjes së nivelit të detit. Megjithatë, në rastin e Gropës së Madhe të Mbeturinave të Paqësorit, nuk po flasim për një fenomen natyror. Është një grumbullim gjigant i mbeturinave plastike, kryesisht mikroplastikë, që mbartet dhe bllokohet nga rrymat oqeanike.
Edhe pse shpesh përshkruhet si një “ishull lundrues mbeturinash”, në realitet është më shumë një “supë” e dendur plastike, e shpërndarë në një sipërfaqe të madhe.
Të dhënat e reja shkencore tregojnë se kjo masë mbeturinash nuk është joaktive. Përkundrazi, ekosisteme të vogla të specieve bregdetare që normalisht nuk duhet të mbijetojnë në det të hapur kanë filluar të zhvillohen mbi fragmentet e plastikës. Këto specie ngjiten pas plastikës dhe transportohen në distanca të gjata, duke krijuar komunitete të panatyrshme.
Ky fenomen i shqetëson shkencëtarët, pasi kur mbeturinat përfundojnë në brigje të tjera, speciet që “udhëtojnë” me to mund të pushtojnë mjedise të reja dhe të prishin ekuilibrin ekologjik. Bashkëjetesa e organizmave bregdetarë dhe oqeanikë në kushte të tilla mund të çojë në ndryshime të paparashikueshme në zinxhirin ushqimor.
Siç theksojnë studiuesit, ky është një efekt i ndotjes plastike që deri vonë nuk ishte marrë seriozisht në konsideratë.
Pasojat e mbeturinave njerëzore nuk kufizohen vetëm në estetikë apo ndotje të deteve, por shtrihen në biologjinë dhe funksionimin e të gjithë ekosistemeve.
“Ishulli” i mbeturinave në Paqësor tani funksionon si një laborator i gjallë, por i panatyrshëm, duke na kujtuar se mënyra se si jeton dhe konsumon njerëzimi lë një gjurmë shumë më të thellë dhe më të rrezikshme nga sa e kuptojmë shpesh.