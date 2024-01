Islam i Allbanci – Islami dhe Shqiptarët – Fragment

Sa për informim Miroljub Jevtiçi është profesor doktor i politikës dhe sociologjisë në Universitetin e Beogradit, është shumë i njohur në Serbi dhe ndër shqiptarët në ish Jugosllavi.

Prof Dr Miroljub Jevtiçi e shpalli vetën ekspert i Islamit dhe i mentalitetit shqiptarë. Miroljub Jevtiçi e njeh shumë mirë mentalitetin e shqiptarëve, sepse ka lindur në Vranje më 1955, Vranje ndodhet vetëm 17 kilometra nga Bujanovci, ai ka shkruar një libër ISLAMI DHE SHQIPTARËT.

Vazhdojmë nga faqja 150 i librit të Miroljub Jevtiçit, ISLAM I ALLBANCI.

Liderët shqiptarë e urrejnë popullin e tyre dhe cdo gjë shpirtërore siç është feja Islame, veç që të duken sa më evropian.

Liderët kosovarë janë barinj me rroba evropiane, të cilët termin ateizëm e mësuan nga Serbia.

Të ashquajturit lider të shqiptarëve përshkak të kompleksit evropian e urrejnë popullin e vet dhe çdo gjë shpirtërore siç është Islami tek ta, prandaj ne jemi fitues kur kjo ndodhë, ngase çdo herë kur populli shqiptarë pret diçka më shumë nga liderët e tyre, atëherë zhgënjehen nga ta sepse të gjithë janë pa moral dhe janë pjellë e ateizmit që arrita personalisht të ua imponoj në literaturën e tyre, dhe krenohem me këtë gjë ngase janë patriot, që si term e mësuan këta çoban nga ne serbët.

Ne arritëm deri në atë shkallë saqë liderët laik shqiptarë të krenohen me ortodoksizmin tonë apo kryqin katolik në Kosovë, në kohën kur atje ortodoksia dhe katolicizmi janë pakicë ( MANJINA).

Çdo gjë autoktone shqiptare që i ruajti si shumicë shqiptarët nga sllavizmi ishte Islami.

Dhe shumë shpejt duke mos e vërejtur shqiptarët, do të hanë si ne, pinë si ne, flen dhe argëtohen si ne dhe mbrenda njezet vitesh Serbia do ta ketë këtë krahinë pjesë të sajën duke llogaritur edhe Shqipërinë.

Hajde thuaj që nuk ka të drejtë Miroljub Jevtiçi!!!

Me keto politikuaj nder shqiptare….gjithçka eshte e mundur.

Nga: Azem Kovaçi