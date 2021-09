Itali – Pasaporta e Gjelbër e detyrueshme në shkolla

Kushdo që hyn në të gjitha strukturat e institucioneve arsimore, edukuese dhe trajnuese, duhet të zotërojë dhe paraqes pasaportën e gjelbër COVID-19, sipas një projekdekreti të miratuar të enjten Pnë Këshillin e Ministrave.

“Detyrimi për të paraqitur Pasaportën e Gjelbër vlen për këdo që hyn në një shkollë, por nuk ka të bëjë me ata që përjashtohen nga vaksinimi”, lexohet në projektdekret.

Kjo vlen edhe për universitetet.

Kontrollet janë përgjegjësi e administratorëve të shkollave dhe, në rastin e personelit jashtëshkollor, edhe për punëdhënësit e tyre përkatës.

Personeli që punon në shkolla, universitete, që do të gjenden pas kontrolleve pa pasaportën e gjelbër do të dënohet me gjoba që variojnë nga 400 në 1 000 euro, parashikon projektdekreti i miratuar. /atsh