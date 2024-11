Italia dëshiron që vendet e Ballkanit Perëndimor të bëhen anëtare të BE-së para vitit 2030

Zëvendëskryeministri dhe njëherësh ministër i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani tha se dëshirojnë që vendet e Ballkanit Perëndimor të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian (BE) para vitit 2030, transmeton Anadolu.

Në ditën e fundit të “Forumit të Dialogut Mesdhetar MED” i cili organizohet për herë të 10-të këtë vit nga Instituti Ndërkombëtar i Studimeve Politike (ISPI), institucioni ‘think tank’ me qendër në Itali u mbajt paneli i titulluar “Siguria e Mesdheut: Roli i Ballkanit Perëndimor”.

Ministri italian Tajani deklaroi se procesin e anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE e sheh si “ribashkim të Evropës” dhe jo si një integrim dhe shtoi se Italia e mbështet këtë proces.

Ai tha se sigurimi që Ballkani Perëndimor të bëhet pjesë e Evropës u shërben interesave të tyre politike, strategjike dhe ekonomike dhe se një situatë e ngjashme vlen edhe për kompanitë ballkanike. “Viti 2030 u tregua si data e pranimit për vendet e Ballkanit Perëndimor që nuk janë ende anëtare të BE-së, por ne besojmë se kjo mund të bëhet edhe më herët”, tha Tajani.

Tajani theksoi se së shpejti do të takohen në Romë me Përfaqësuesen e re të Lartë të BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas dhe me anëtaren e re të Komisionit Evropian, përgjegjëse për Zgjerimin, Marta Kos, për të përcaktuar një strategji për këtë çështje.

Ministri i Jashtëm malazez, Ervin Ibrahimoviq tha se “Ne jemi absolutisht të vendosur për t’iu bashkuar BE-së. Përqendrimi i BE-së në Ballkan është i një rëndësie jetike, veçanërisht në çështjet që variojnë nga migrimi deri te lufta kundër krimit të organizuar”, tha ai.

Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Igli Hasani, lidhur me proceset e anëtarësimit në BE tha se Ballkani është në zemër të Evropës.

Ministri i Jashtëm i Bosnjë e Hercegovinës, Elmedin Konakoviq tha se “Integrimi i tregut tonë në tregun më të madh dhe më të fortë të BE-së është e vetmja mënyrë që Bosnja të arrijë zhvillim dhe rritje reale”.

Sekretarja e Shtetit të Sllovenisë, Melita Gabriq tha se ata mbështesin integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE.