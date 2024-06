Italianët “sulmojnë” Shqipërinë me Scamaccan

Trajneri i Italisë, Luciano Spalletti ka vendosur për formacionin me të cilin do të paraqitet kundër Shqipërisë, të shtunën mbrëma në ndeshjen e parë të Grupit B në kuadër të “Euro 2024”.

Mediumet italiane kanë raportuar të premten se Spalletti do të luaj me formacionin 4-2-3-1, ku sulmuesi i vetëm do të jetë Gianluca Scamacca i Atalantas.

Në portë tek Italia pritet të jetë Gianluigi Donnarumma, ndërsa vija e mbrojtjes do të përbëhet nga Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarca që do të luajnë në krah, ndërsa në qendër do të jenë Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni.

Para mbrojtjes do të vendosen mesfushorët Bryan Cristante e Jorginho, ndërsa sulmuesin Scamacca nga prapa do ta përkrah treshja Federico Chiesa, Lorenzo Pellegrini e Davide Fratessi.

Mesfushorët Nicolo Barella dhe Nicolo Fagioli edhe pse i janë bashkuar ekipit në stërvitje nuk pritet të aktivizohen kundër Shqipërisë.