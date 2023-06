Izrael – Dhjetëra mijëra protestues kundër reformës në drejtësi

Dhjetëra mijëra izraelitë demonstruan dje në mbarë vendin për të kundërshtuar reformat gjyqësore të planifikuara nga qeveria e krahut të djathtë.

Të premten pati përleshje të dhunshme mes policisë dhe protestuesve pas një demonstrate përpara rezidencës private të kryeministrit, Benjamin Netanyahu, në Cezare.

Disa demonstrues u arrestuan, duke përfshirë një organizator kryesor të protestës.

Kundërshtarët e reformës në drejtësi akuzuan policinë për dhunë.

Koalicioni i djathtë i Netanyahu kërkon të kufizojë ndikimin e gjykatës supreme kombëtare përmes reformës së gjyqësorit, duke akuzuar gjykatat për ndërhyrje të tepruar në vendimet politike.

Megjithatë, kritikët i shohin reformat si rrezik për ndarjen e pushteteve dhe dëmtim të demokracisë së Izraelit.

Protestat kundër reformave janë mbajtur prej muajsh. Planet e qeverisë fillimisht u ngrinë në mars, pas kritikave të forta në Izrael dhe jashtë saj.

Megjithatë, përpjekjet e presidentit, Isaac Herzog për të ndërmjetësuar mes qeverisë dhe opozitës dhe për të gjetur një kompromis deri më tani kanë dështuar. /atsh

Massive protest in Tel Aviv against Netanyahu and to protect Israel’s democracy! https://t.co/mVMmHK885T

— Ashok Swain (@ashoswai) June 3, 2023