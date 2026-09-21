Izraeli bombardon periferinë e qytetit sirian Daraa

Forcat izraelite qëlluan me predha artilerie dhe me mitralozë zona në pjesën perëndimore të provincës Daraa të Sirisë, pa të plagosur të raportuar, njoftoi agjencia e lajmeve SANA, transmeton Anadolu.
Forcat izraelite qëlluan disa predha artilerie drejt luginave Abidin dhe Al-Raqqad ndërsa shënjestruan gjithashtu periferinë e fshatit Jamla në zonën e Basenit të Jarmukut në jug të Daraas.
Forcat izraelite hapën gjithashtu zjarr nga një prej pozicioneve të tyre përgjatë vijës së ndarjes të vitit 1974 drejt periferisë së qytetit Abidin.
Sulmet u kryen një ditë pasi ushtria izraelite bombardoi dy herë brenda pak orësh periferinë e provincës jugore Kuneytra, duke shënjestruar me zjarr artilerie një zonë në juglindje të qytetit Al-Rafid dhe zonën pyjore të fshatit Bir Ajam, sipas SANA-s.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e territorit sirian, mori nën kontroll zonën tampon dhe shpalli të rrëzuar Marrëveshjen e Ndarjes së Forcave të vitit 1974 mes dy palëve.
Sipas marrëveshjes, u krijua një zonë tampon nën sovranitetin sirian për të ndarë forcat siriane dhe izraelite ndërsa Forca e OKB-së për Vëzhgimin e Ndarjes (UNDOF) u ngarkua me monitorimin e zbatimit të saj.
Pavarësisht se qeveria siriane nuk përbën kërcënim për Tel Avivin, ushtria izraelite ka kryer vazhdimisht bastisje në territoret siriane dhe sulme ajrore që kanë vrarë civilë dhe shkatërruar objekte ushtarake, automjete, armë dhe municione që i përkasin ushtrisë siriane.