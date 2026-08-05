Izraeli kundërshton deklaratën e vendeve arabe për Jerusalemin

Ministria e Jashtme e Izraelit ka hedhur poshtë deklaratën e Komitetit Ministror Arab për Jerusalemin e pushtuar, duke e cilësuar atë si të bazuar në “akuza të rreme, shtrembërime historike dhe shpërfillje të plotë të fakteve”.
Deklarata arabe u miratua gjatë një takimi të ministrave të Jashtëm në Aman, ku u dënuan politikat dhe masat e Izraelit në Jerusalemin e pushtuar. Gjithashtu, vendet pjesëmarrëse njoftuan nisjen e një përpjekjeje të përbashkët diplomatike për t’iu përgjigjur zhvillimeve në qytet.
Në këtë komitet bëjnë pjesë Jordania, Katari, Arabia Saudite, Egjipti, Palestina, si dhe shtete të tjera arabe dhe Liga Arabe.
Në reagimin e saj, Ministria e Jashtme e Izraelit deklaroi se Jerusalemi është “kryeqyteti i përjetshëm i Shtetit të Izraelit”. Ajo theksoi se Izraeli mbetet i përkushtuar për ruajtjen e lirisë së besimit dhe të status quo-së në kompleksin e Malit të Tempullit/Xhamisë Al-Aksa, ndërsa akuzoi deklaratën arabe se injoron lidhjen historike të popullit hebre me Jerusalemin dhe vendet e tij më të shenjta. /mesazhi