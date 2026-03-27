Izraeli pretendon se ka goditur objekte në Iran që prodhojnë raketa dhe mina detare

Ushtria izraelite ka bërë të ditur se ka goditur objekte në Iran që prodhojnë raketa dhe mina detare, transmeton Anadolu.
Siç raporton gazeta “Yedioth Ahronoth”, një zëdhënës i ushtrisë izraelite pretendoi se forcat ajrore izraelite goditën objektin më të rëndësishëm të Iranit për prodhimin e raketave dhe minave detare, i vendosur në qytetin qendror iranian Yazd.
Sipas tij, objekti përdorej për planifikimin, zhvillimin, montimin dhe ruajtjen e raketave të avancuara të projektuara për t’u lëshuar nga anije luftarake, nëndetëse dhe helikopterë drejt objektivave detare në lëvizje dhe statike.
I gjithë rajoni ka qenë në gjendje gatishmërie që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar deri tani mbi 1.340 viktima, përfshirë edhe ish-liderin suprem Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe në aviacion.