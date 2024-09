Iz’raeli publikon videon e tunelit të Ga’zës ku u vr’anë 6 pengjet

Ushtria izraelite publikoi një video të një tuneli në Gaza ku thotë se gjashtë të rrëmbyer u vranë kohët e fundit.

Zëdhënësi i ushtrisë izraelite kundëradmirali Daniel Hagari tha se pamjet e tunelit u ishin shfaqur familjeve të viktimave dhe “ishte shumë e vështirë për ta të shihnin se si të dashurit e tyre mbijetuan në ato kushte”.

Ai tha se provat treguan se të gjashtë kishin mbrojtur njëri-tjetrin kur u vranë, megjithëse ai nuk shtjelloi se çfarë ishte ajo provë.

Hamasi ka ofruar lirimin e pengjeve në këmbim të përfundimit të luftës, tërheqjes së forcave izraelite nga Gaza dhe lirimit të një numri të madh të të burgosurve palestinezë. Kryeministri i Izraelit Netanyahu thotë se lufta do të vazhdojë derisa të arrihen të gjitha qëllimet e saj, përfshirë shkatërrimin e Hamasit.

Të burgosurit Carmel Gat dhe Alexander Lobanov, i treti dhe i katërti nga gjashtë pengjet, video deklaratat të të cilëve u publikuan pas vdekjes, vdiqën si rezultat i operacionit të dështuar ushtarak izraelit që synonte t’i “shpëtonte”.

Ata mund të ishin liruar në marrëveshjen e parë të shkëmbimit të pengjeve nëntorin e kaluar që Netanyahu e refuzoi në gjysmë të rrugës.

Në videot më poshtë ata akuzojnë Netanyahun për mos bërjen mjaftueshëm për shpëtimin e tyre.

