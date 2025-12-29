Izraeli shkeli armëpushimin gati 1000 herë, mbi 418 palestinezë të vrarë

Zyra Qeveritare për Media në Gaza deklaroi të dielën se forcat izraelite kanë kryer 969 shkelje të armëpushimit nga 10 tetori deri më 28 dhjetor, duke shkaktuar vdekjen e 418 palestinezëve dhe plagosjen e 1,141 të tjerëve.
Sipas deklaratës zyrtare, shkeljet përfshijnë 298 raste të të shtënave direkte ndaj civilëve, 54 inkursione ushtarake në zona banimi dhe 455 sulme ajrore ose bombardime ndaj njerëzve dhe shtëpive të tyre. Gjithashtu u raportuan 162 akte shkatërrimi të banesave dhe objekteve civile, si dhe 45 arrestime të paligjshme gjatë periudhës së armëpushimit.
Ndihmat nën nivelin e marrëveshjes
Zyra theksoi se Izraeli nuk ka respektuar angazhimet humanitare. Nga 48,000 kamionë ndihma të parashikuara për 80 ditë, në Gaza kanë hyrë vetëm 19,764, ose rreth 42 për qind e sasisë së dakorduar.
Situata e karburantit është edhe më e rëndë: vetëm 425 kamionë me karburant kanë hyrë nga 4,000 të planifikuar, rreth 10 për qind e nevojës. Këto mungesa, sipas zyrës, po rrezikojnë funksionimin e spitaleve, furrave të bukës, furnizimin me ujë dhe sistemet e kanalizimit.
Krizë e rëndë strehimi
Zyra paralajmëroi për përkeqësim të krizës së strehimit, duke akuzuar Izraelin se po bllokon hyrjen e tendave, karavanëve dhe materialeve për strehim. Si pasojë e motit të keq dimëror, 49 ndërtesa të dëmtuara janë shembur, duke shkaktuar vdekjen e 20 personave që ishin strehuar aty.
Dy fëmijë humbën jetën nga i ftohti ekstrem në tendat e zhvendosjes, ndërsa më shumë se 127,000 janë bërë të papërdorshme. Mbi 1.5 milion palestinezë të zhvendosur mbeten pa strehim të përshtatshëm. Tre persona ende rezultojnë të zhdukur nën rrënoja.
Thirrje për veprim ndërkombëtar
Zyra Qeveritare për Media i cilësoi shkeljet si një “anashkalim serioz të armëpushimit” dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, OKB-së dhe ndërmjetësve të marrëveshjes të ushtrojnë presion ndaj Izraelit për respektimin e plotë të detyrimeve humanitare.
Që nga 7 tetori 2023, lufta izraelite në Gaza ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 71,000 palestinezëve dhe plagosjen e mbi 171,000 të tjerëve, shumica gra dhe fëmijë, duke lënë pjesë të mëdha të Gazës të shkatërruara.