Izraeli, sulm pesë vendeve arabe në dy ditë

Deputeti jordanez Moataz Al-Harout tha se sulmi izraelit ndaj sovranitetit të Katarit është një sulm i paturp ndaj sovranitetit arab në tërësi dhe një shkelje serioze e të gjitha ligjeve dhe konventave ndërkombëtare.
Al-Harout shtoi në një deklaratë për agjencinë e lajmeve Shehab se “kjo sjellje agresive vërteton edhe një herë se entiteti sionist nuk respekton ligjin ndërkombëtar dhe nuk respekton marrëveshjet dhe aleancat”, duke theksuar se ajo që ndodhi përbën një thirrje për aktivizimin e parimit të mbrojtjes kolektive arabe dhe për të punuar për të ndërtuar një strategji të unifikuar arabe që do të ndalojë këto shkelje dhe do të ruajë dinjitetin dhe sovranitetin e shteteve arabe.
Al-Harout e konsideroi atentatin ndaj delegacionit negociues palestinez si provë të qartë se pushtuesi nuk dëshiron t’i japë fund luftës në Gaza, duke thënë: “Atentati është një tregues i qartë i qëllimit të pushtuesit për të likuiduar plotësisht çështjen palestineze dhe për të mos arritur asnjë mirëkuptim me rezistencën.”
Ushtria pushtuese izraelite njoftoi të martën se avionët e saj luftarakë shënjestruan “udhëheqjen e Hamasit” në Doha, në koordinim me shërbimin e sigurisë Shin Bet.
Nga ana e tij, Hamasi tha në një deklaratë se përpjekja për vrasjen e anëtarëve të delegacionit të saj negociues kishte dështuar.
Në një përshkallëzim të ri ushtarak që është përhapur në arena të shumta arabe, pushtimi izraelit nisi sulme ajrore intensive, duke hedhur 30 bomba në kryeqytetin jemenas Sanaa dhe provincën Al-Jaëf, duke lënë dhjetëra të vdekur dhe të plagosur, shumica prej tyre civilë.
Sulmi shkaktoi zemërim dhe dënim të gjerë nga aktivistët në mediat sociale, me disa që e panë atë si një përpjekje të Izraelit për të zgjeruar konfliktin dhe për të destabilizuar rajonin duke bombarduar arena të ndryshme arabe. Blogerët e përshkruan sulmin si një “fushatë të paparë izraelite” që shtrihet nga Gaza në Liban, Siri, Katar, Tunizi dhe Jemen, në një përshkallëzim të paparë në orët e fundit. /tesheshi