Izraeli sulmon kryeqytetin iranian gjatë marshimit të Ditës së Kudsit

Forcat izraelite goditën sot kryeqytetin iranian, Teheranin, gjatë marshimit të Ditës së Kudsit, raporton gazetari i Anadolu-s.
Shpërthime të vogla ndodhën pranë sheshit “Valiasr” të Teheranit, ku turma po merrte pjesë në marshimin vjetor të Ditës së Kudsit, me re tymi që ngrihej në qiell më pas.
Sulmet erdhën pasi ushtria izraelite u kishte kërkuar më parë banorëve të zonave të ndryshme në Teheran dhe Qazwin të evakuoheshin para sulmeve të planifikuara.
Përshkallëzimi rajonal është ndezur që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani rreth 1.300 njerëz dhe duke plagosur mbi 10 mijë të tjerë, sipas autoriteteve iraniane.
Teherani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa që synonin Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që janë shtëpi të aseteve ushtarake amerikane.