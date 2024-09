Iz’raeli su’lmon shkollën, numri i të vd’ekurve shkon në 14

Një zëdhënës i Mbrojtjes Civile Palestineze ka thënë se të paktën 14 persona, duke përfshirë dy staf të UNRWA-s, gra dhe fëmijë, janë vrarë në kampin Nuseirat në Rripin qendror të Gazës.

Avionët izraelitë goditën një shkollë të kthyer nga UNRWA për të zhvendosurit e njohur si al-Jaouni.

Mbrojtja Civile tha se të paktën 18 janë plagosur, disa në gjendje kritike, pasi ekipet e saj janë ende duke punuar për të gjetur trupa dhe për të kërkuar të mbijetuarit.

A short while ago, Israel committed a massacre at the Al-Jaouni UNRWA school in central Gaza’s Nuseirat camp, killing at least 14 people, including women, children and UNRWA workers. pic.twitter.com/WW7MpxM7pO

— The Cradle (@TheCradleMedia) September 11, 2024