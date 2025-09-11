Izraeli vendos “orë policore” dhe nis fushatë arrestimesh në qytetin e Tulkarmit

Qeveria izraelite ka vendosur “orë policore” në qytetin e Tulkarmit dhe ka nisur një fushatë të gjerë arrestimesh ndaj qytetarëve, raporton korrespondentja e Wafa.
Forcat izraelite kanë bastisur dyqanet dhe kafetë në qytet, veçanërisht në rrugën Hadadin dhe Sheshin Shaheed Thabet Thabet, si dhe në zonën pranë rrethrrotullimit Al-Alimi, duke arrestuar çdo person që gjendej brenda objekteve apo makinave dhe i kanë çuar këmbë për në rrugën drejt portës ushtarake Khodori “Nitzani Oz” në perëndim.
Forcat izraelite kanë sjellë më shumë mjete ushtarake dhe një ekskavator të rëndë, kanë bastisur shtëpi dhe dyqane, kanë konfiskuar kamera sigurie dhe kanë ndaluar lëvizjen e qytetarëve.
Gjithashtu janë bastisur lagjet Ertah dhe jugore të qytetit, ku janë arrestuar dy të rinj, Qasam Hatem Faqih dhe Bilal Abu Shaar.
Forcat izraelite kanë bllokuar hyrjet jugore dhe lindore të qytetit dhe kanë shtënë me armë zjarri drejt qytetarëve dhe makinave, duke ndaluar edhe automjetet e ambulancës palestineze.
Ky eskalim ndodh ndërsa sulmet izraelite ndaj qytetit të Tulkarmit dhe dy kampet e tij, Tulkarm dhe Nour Shams, vazhdojnë për ditën e 228-të me radhë. /mesazhi