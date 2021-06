Ja çfarë ndodhë me ju nëse hani piper të zi çdo ditë

Piper i zi konsiderohet si “mbretëresha e erëzave”, për shkak të shijes së saj të shquar dhe popullaritetit ndërkombëtar. Virtytet e këtij erëza kanë të bëjnë me një substancë të quajtur piperinë, një përbërës aktiv me shumë përfitime shëndetësore që ndihmon trupin tuaj që të thithë substanca të caktuara. Piper i zi nuk është përdorur vetëm për të gatuar me, por edhe për recetat e ilaçeve në shtëpi, për një kohë të gjatë.

Unik Portal ju sjellë disa përfitime shëndetësore të piperit të zi:

Djeg dhjamin

Ajo përmirëson tretjen

Zvogëlon fryrjen

Është një nxitës

Ajo përmirëson thithjen e lëndës ushqyese

Është e pasur me antioksidantë

Kjo ju ndihmon të hani më pak kripë

Ndihmon dhimbjen

Është një antidepresant natyror

Mënyra më e mirë për të përfituar nga të gjitha pronat e saj është duke përdorur baza të plasaritur me piper, pasi ato përmbajnë të gjitha përbërjet ushqyese. Pirja e një piper pak të zi në ushqimin tuaj të përditshëm është e mjaftueshme për të marrë përfitimet e saj shëndetësore.Nëse konsumohet tepër, mund të irritojë mukozën tuaj, veçanërisht nëse jeni i ndjeshëm.