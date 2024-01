Ibuprofeni bën pjesë në familjen e barnave antiinflamatore josteroide (NSAIDs) që shpesh ndihmojnë në shpëtimin e dhimbjeve të kokës, dhimbjeve të artritit ose agonisë mujore të ngërçeve menstruale.

Nëse keni pyetur veten se sa shpesh mund të merrni ibuprofen në mënyrë të sigurt, mjekët thonë se është e rëndësishme të mbani në mendje: Pavarësisht nëse e keni blerë vetë në farmaci ose është një dozë më e lartë e përshkruar nga mjeku juaj, ibuprofeni vjen me udhëzime që nuk duhet t’i injoroni, shkruan “The Healthy”.

Ja sa shpesh mund të merrni ibuprofen

Megjithëse ibuprofeni është një ilaç i njohur, është e rëndësishme t’i përmbahen kufijve të sigurt të dozës.

Doza më e lartë e vetme e disponueshme e ibuprofenit është përgjithësisht 800 miligramë, megjithëse një dozë prej 400 miligramësh ose më shumë ka të ngjarë të kërkojë një recetë dhe duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për atë sasi.

Ekspertët thonë se nuk duhet të kaloni sasinë prej 0,3200 miligramësh ibuprofen në një ditë dhe çdo dozë individuale duhet të shpërndahet në disa orë. Mjeku juaj do të ketë udhëzime specifike.

Nëse e gjeni veten duke kërkuar rregullisht ibuprofenin, veçanërisht nëse e keni përdorur për më shumë se një javë, Dr. Robert Paisley, një elektrofiziolog kardiak dhe kardiolog i përgjithshëm në Institutin e Zemrës në Teksas, rekomandon reduktimin e konsumit tuaj ditor në 2,400 miligramë. Vini re se ai gjithashtu thekson rëndësinë e konsultimit me mjekun tuaj për të përcaktuar dozën më të ulët efektive për dhimbjen.

Klinika Mayo ofron udhëzime për dozimin e ibuprofenit për lloje të caktuara të dhimbjeve:

– Për dhimbjet menstruale sugjerojnë 400 miligramë çdo katër orë.

Një dozë prej 400 miligramësh funksionon gjithashtu për lehtësimin e përgjithshëm të dhimbjes dhe duhet të shpërndahet në katër deri në gjashtë orë.

Nëse jeni duke trajtuar dhimbjet e artritit, doza ditore mund të ndryshojë nga 1200 deri në 3200 miligram, e ndarë në disa doza.

Shënim: Kini kujdes që të mos përzieni ibuprofenin me NSAID të tjera, të tilla si naprokseni (siç është Aleve) ose ketorolac. (Acetaminophen, si Tylenol, nuk është një NSAID, por duhet të zëvendësohet me ibuprofenin vetëm nën mbikëqyrjen e mjekut. Gjithmonë konsultohuni me një profesionist të kujdesit shëndetësor përpara se të kombinoni qetësuesit e dhimbjes).

Meqenëse këto barna janë të disponueshme pa recetë, është e lehtë të tejkalohet rastësisht doza e rekomanduar, e cila mund të jetë fatale.

Efektet anësore të ibuprofenit

Kur merret në doza të mëdha ose për një periudhë të gjatë kohore, ibuprofeni mund të shkaktojë disa efekte anësore të vogla, të tilla si probleme me veshkat ose ulcera në stomak. Është veçanërisht e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje këtyre problemeve nëse tashmë keni probleme shëndetësore ose nëse kombinoni ibuprofen me ilaçe të tjera. Disa nga këto simptoma mund të përfshijnë dhimbje të pazakontë të barkut dhe ndryshime në zakonet e banjës.

Kardiologët paralajmërojnë gjithashtu: Edhe pse mund të jetë i dobishëm, ibuprofeni ndonjëherë mund të rrisë presionin e gjakut dhe të rrisë shanset për komplikime të lidhura me zemrën.

Alternativat e ibuprofenit

Nëse vëreni se ibuprofeni është bërë pjesë e jetës suaj të përditshme, mund të jetë koha të shikoni mënyra të tjera për t’u marrë me sëmundjet. Ka shumë mënyra për të lehtësuar dhimbjen që nuk përfshijnë ilaçe. Për shembull, terapia fizike ose akupunktura mund të jenë alternativa efektive, duke ofruar lehtësim duke zbuluar rrënjën e dhimbjes.

Gjithashtu, mos e nënvlerësoni fuqinë e një diete të mirë. Rregullimi i asaj që hani për të përfshirë më shumë ushqime anti-inflamatore mund të bëjë një ndryshim të madh në menaxhimin e dhimbjeve kronike.

Kur bëhet fjalë për dhimbje të vazhdueshme, është e mençur të kërkoni këshilla mjekësore. Mbështetja vetëm në medikamente të tilla si ibuprofeni ndonjëherë mund të maskojë një problem themelor që kërkon vëmendje profesionale. Për shembull, Dr. Paisley paralajmëron se dhimbjet e përsëritura të kokës meritojnë ekzaminim më të afërt, sepse ato mund të sinjalizojnë diçka më serioze se stresi i zakonshëm i përditshëm.

Dhe ndërsa mund të jetë një zgjidhje e shpejtë për probleme si dhimbja e shpinës (e cila gjithashtu mund të jetë një shenjë e një problemi më të madh nëse vazhdon), ibuprofeni nuk është një strategji afatgjatë. Shtimi i aktivitetit të rregullt fizik dhe shtrirja në rutinën tuaj mund të bëjë mrekulli – jo vetëm për dhimbjen tuaj, por për shëndetin tuaj.