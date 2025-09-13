Të paktën 62 palestinezë, përfshirë shtatë kërkues ndihmash, janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën që nga mëngjesi.
Shtetet e Bashkuara nuk janë “të kënaqura” për sulmet ajrore të Izraelit që synojnë Hamasin në Katar, por sulmi nuk do ta ndryshojë statusin e aleatit të Uashingtonit me Izraelin, thotë Sekretari i Shtetit Marco Rubio ndërsa niset për në rajon.
Anija e parë e Flotiljes Globale Sumud është nisur nga porti i Bizerte në Tunizinë veriore për në Gaza.
Më shumë se 6,000 njerëz kanë mbetur të pastrehë sot për shkak të sulmeve ajrore izraelite, thotë agjencia e mbrojtjes civile.
Policia gjermane thotë se të paktën 12,000 njerëz u mblodhën në qendër të Berlinit për të demonstruar nën flamurin “Ndaloni gjenocidin në Gaza”.
UNRWA paralajmëron se pushtimi i Qytetit të Gazës nga Izraeli po shkakton valë masive zhvendosjesh, duke lënë më shumë familje pa një vend të sigurt për të kërkuar strehim. /mesazhi
Ja zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
