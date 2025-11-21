Një sulm ajror izraelit ndaj një shtëpie në Gazën jugore vrau tre persona, përfshirë një vajzë të vogël, dhe plagosi 15 të tjerë, sipas mjekëve palestinezë.
Grupet e shoqërisë civile palestineze thanë se Izraeli ka vrarë më shumë se 19,000 fëmijë dhe ka plagosur 28,000 të tjerë gjatë dy viteve të fundit të luftës.
Kolonët izraelitë plagosën të paktën dy persona në sulmet e fundit kundër palestinezëve dhe pronave të tyre në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.
Hamasi akuzoi Izraelin për zhvendosjen e të ashtuquajturës demarkacion të armëpushimit “vija e verdhë” në Gaza – duke detyruar një valë të re zhvendosjeje – me grupin që e quajti atë një “shkelje flagrante” të marrëveshjes së armëpushimit.
Kombet e Bashkuara thanë se Izraeli ka kryer rreth 7,500 shkelje të hapësirës ajrore dhe 2,500 ndërhyrje të tjera tokësore në Liban gjatë armëpushimit të tij njëvjeçar me Hezbollahun.
Një raport i Human Rights Watch tha se zhvendosja e dhjetëra mijëra palestinezëve nga ushtria izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar përbën krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Autoritetet britanike arrestuan 47 persona gjatë një proteste pro-palestineze jashtë Ministrisë së Drejtësisë në Londër, ndërsa vazhdon goditja ndaj mbështetësve “terroristë”. /mesazhi
Ja zhvillimet kryesore të së enjtes në Lindjen e Mesme
