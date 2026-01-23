Jashari e pret në takim shefen e Veteranëve të SHBA-së, temë thellimi i bashkëpunimit

Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), Gjenerallejtënant Bashkim Jashari, ka pritur sot në takim zyrtar Carol Whitmore, Shefe e Përgjithshme e Organizatës së Veteranëve Luftëtarë të SHBA-ve, dhe Ryan Galluci, Drejtor Ekzekutiv i Zyrës në Washington.
Gjatë takimit u diskutua për bashkëpunimin e shkëlqyer ndërmjet FSK-së dhe Ushtrisë Amerikane, veçanërisht me Gardën Kombëtare të Ajova-s, si dhe për mbështetjen amerikane në ndërtimin e aftësive dhe kapaciteteve të FSK-së, duke përfshirë ndërveprueshmërinë me partnerët strategjikë.
Gjeneral Jashari vlerësoi gjithashtu roli i rëndësishëm i organizatës VFW në mbështetje të pjesëtarëve të forcave të armatosura amerikane dhe shprehu mirënjohjen për përkushtimin dhe respektin që ofrohet ndaj veteranëve që kanë shërbyer në konflikte të ndryshme, përfshirë Kosovën.
Në përfundim, të dyja palët ranë dakord për thellimin e bashkëpunimit të mëtejshëm dhe riafirmuan gatishmërinë e VFW-së për të mbështetur FSK-në në këtë fushë.