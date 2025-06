Jeep po përgatit Defender-in e vet, çfarë dimë për modelin e ri Recon?

Prodhuesi amerikan ka pritshmëri të larta për SUV-in e tij të ardhshëm.

Jeep së shpejti do të prezantojë një seri modelesh të reja, duke filluar me Compass të gjeneratës së ardhshme, e më pas me Recon të shumëpritur.

Edhe pse fillimisht ishte planifikuar të shfaqej në vitin 2024, Recon duhet të zbulohet më në fund më vonë këtë vit.

Drejtori i degës britanike të Jeep, Chris Cholmondeley, shprehu pritshmëri veçanërisht të larta për Recon në një intervistë me Autocar.

Cholmondeley thotë se është modeli për të cilin është më i entuziazmuar, duke e përshkruar atë si versionin e Jeep të Land Rover Defender-it më të fundit.

“Recon do të marrë gjithçka që është ikonike tek Wrangler dhe do ta modernizojë atë”, thotë Cholmondeley.

“Krahasimi më i mirë për këtë do të ishte ndryshimi midis Land Rover Defender-it të vjetër dhe të ri”, shtoi ai.

Edhe pse Jeep tashmë ofron modele elektrike – Avanger dhe Wagoneer S – Recon do të jetë SUV-i i parë i vërtetë elektrik në gamën e tij.

Megjithatë, është e mundur që një version me një motor me djegie të brendshme të shfaqet në të ardhmen.

Recon do të jetë i ngjashëm në madhësi me Wrangler Unlimited, me aftësi të ngjashme off road: goma të mëdha off road, pezullim të pavarur dhe lartësi të rregullueshme të ngasjes. Gjithashtu do të jetë i pajisur me diferenciale me bllokim elektronik.

Automjeti do të bazohet në platformën modulare STLA Large të Stellantis, e cila mbështet sisteme elektrike 400 volt dhe 800 volt. Ende nuk dihet se cilin version do të përdorë Jeep në Recon.

Ndërsa sistemi elektrik i ndërruesit në Wagoneer S prodhon deri në 600 kuaj fuqi, Recon nuk pritet të ketë aq shumë fuqi – por duhet të jetë ende shumë i aftë dhe i fuqishëm.

Jeep Recon pritet deri në fund të vitit. Sipas vlerësimeve aktuale, çmimi fillestar duhet të jetë rreth 60,000 dollarë.