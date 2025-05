Jeff Bezos “mbështet fshehurazi” prodhuesin e EV-ve që të ndërtojë një kamionçinë prej 25 mijë dollarësh

Për vite me radhë, ideja e një automjeti elektrik “të përballueshëm dhe të tregut masiv” ka mbetur e paarritshme.

Po kjo më në fund mund të ndryshojë.

Nëse raportet e fundit janë të sakta, Jeff Bezos dëshiron të bëjë këtë me automjetet elektrike, shkruajnë mediat e huaja.

Sipas një raporti të fundit nga TechCrunch, Bezos po investon në kompaninë fillestare të EV me bazë në Troy, Michigan, Slate Auto, e cila planifikon të ndërtojë një kamionçinë elektrike me dy vende që do të ketë një çmim fillestar prej 25,000 dollarë.

Kompania u themelua në vitin 2022 nga investimi i themeluesit të Amazon në një kompani tjetër të quajtur Re: Build Manufacturing, dhe është relativisht e panjohur, veçanërisht në krahasim me bizneset e tjera fillestare të profilit të lartë.