Jo luftës, liri Palestinës!

Mesazhet për paqe dhe demokraci nga të famshmit në ceremoninë e çmimeve Oscar
Sezoni i çmimeve në Hollivud, u mbyll me ceremoninë e Oscarëve në Los Angeles, ku shumë yje shfrytëzuan platformën e tyre për të dhënë mesazhe lidhur me krizat globale.
Përtej shkëlqimit të tapetit të kuq, vëmendja u zhvendos te thirrjet për paqe në Gaza, politikat e imigracionit të administratës Trump dhe mbrojtjen e vlerave demokratike. Një nga momentet më kulmore të mbrëmjes ishte prania e aktorit spanjoll Javier Bardem.
Përpara se të prezantonte çmimin për filmin më të mirë ndërkombëtar, ai deklaroi qartë: “Jo luftës dhe liri Palestinës!”. Bardem mbante një letër me sloganin “No a la Guerra”, duke rikthyer të njëjtën thirrje që kishte përdorur dy dekada më parë për të protestuar kundër luftës në Irak.
Aktivizmi u reflektua edhe përmes simboleve të veshura nga artistët. Ndërsa në ceremonitë e kaluara mbizotëronin kunjat “BE GOOD” dhe “ICE OUT” kundër politikave të migracionit, këtë herë u vu re shtimi i spilave me parrullën “Artists4Ceasefire”.
Pjesëmarrësit që përfaqësonin dokumentarin-dramë “Zëri i Hind Rajab” – mbi përpjekjet për të shpëtuar një vajzë palestineze të vrarë në Gaza – bënë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm në Gaza.
Saja Kilani, një nga yjet e filmit, theksoi për Associated Press se çlirimi i popujve është i ndërlidhur dhe se ishte nder për ta që të sillnin këtë kauzë në tapetin e kuq.
Jess Morales Rocketto, drejtoreshë e grupit të avokimit “Maremotos”, e quajti këtë një “kthim në formë” të angazhimit politik të artistëve. Ajo vlerësoi guximin e yjeve të kinemasë si Mark Ruffalo, i cili ka deklaruar se është e vështirë të pretendohet sikur nuk po ndodhin gjëra të çmendura në këtë botë.
Përveç Gazës, në skenë u prekën edhe tema të tjera sociale dhe globale. Regjisori Paul Thomas Anderson u shpreh se e shkroi enkas dramën e tij që fëmijët e tij të kërkonin falje për rrëmujën që po lë pas në botë brezi i tyre.
Prezantuesi Conan O’Brien përdori humorin për të thumbuar sistemin shëndetësor amerikan, ndërsa theksoi se në momente krizash, çmimet Oscar duhet të shërbejnë si homazh për idealet e artit, bashkëpunimin dhe optimizmin.
Nga ana tjetër, kategoria e dokumentarit solli komente të forta mbi lirinë. David Borenstein, regjisor i “Askush kundër Putinit”, paralajmëroi se humbja e një vendi ndodh përmes akteve të vogla të bashkëfajësisë dhe kontrollit të medias nga oligarkët.
Mbrëmja e të dielës dëshmoi se artistët po e kthejnë veten në pika ndryshimi në “oqeanin e madh” të politikës botërore. /tesheshi