Jo vetëm balsam, por edhe lëng për shëndetin, me fuqi të plotë…

Aloe vera është e njohur si një nga mënyrat më të mira për të qetësuar djegiet nga dielli. Në formën e xhelit, substanca ndihet si një balsam i freskët në lëkurën tuaj të nxehtë.

Por kjo nuk është superfuqia e vetme e aloes. “Aloe është një bimë modeste,” thotë dietologia Beth Czerwony, RD. “Nuk duket se është aq e veçantë. Por në fakt mund të sjellë shumë përfitime.”

Besojeni ose jo, pirja e lëngut të aloe verës është një nga mënyrat më të mira për të korrur përfitime shëndetësore nga bima.

Çfarë është lëngu i aloe vera?

Bërja e lëngut të aloe verës është një proces shumë i thjeshtë.

Filloni duke hequr disa gjethe nga bimët e shëndetshme dhe të pjekura të aloe verës. Mendojini ato si jastëkë – vetëm se në vend të puplave, gjethet janë një jastëk i mbushur me xhel.

Më pas, pritni gjethet me kujdes. Nxirrni xhelin që shihni dhe përzieni me ujë. Tani keni lëng të shijshëm aloe vera për të pirë.

Mund të jetë e vështirë të besohet se kjo pije e thjeshtë ofron kaq shumë përfitime shëndetësore. Por Czerwony vëren se thjeshtësia e saj është një plus per ne. Ndryshe nga kremrat me bazë aloe vera, lëngu i aloe verës nuk hollohet nga kimikate, aroma ose substanca të tjera.

“Lëngu i aloe verës në vetvete është shumë më i fuqishëm,” thotë ajo. “Do të përfitoni më shumë për paratë tuaja nga lëngu sesa nëse e përdorni atë si një produkt aktual.”

Përfitimet e lëngut të aloe verës

Lëngu i aloe verës para së gjithash përmban antioksidantë, ose substanca që ndihmojnë në zvogëlimin e gjasave për të zhvilluar gjendje të tilla si diabeti dhe sëmundjet e zemrës. Por lëngu i aloe verës ofron përfitime përtej thjesht parandalimit.

Një opsion me pak kalori dhe me pak sheqer

Lëngjet e zakonshme nuk janë gjithmonë të shëndetshme. Jo të gjitha kanë një përqindje të lartë të frutave të vërteta në to. Shumë kanë gjithashtu sheqer të shtuar (dhe shumë prej tij). Megjithatë, lëngu i aloe verës është një opsion i shëndetshëm. Czerwony thotë se një porcion i vogël i saj nuk është i lartë në proteina, yndyra ose karbohidrate, por ka vetëm tetë kalori dhe është i ulët në sheqer. “Është goxha neutrale,” vëren Czerwony. “Mund ta pini vetë, ose mund ta vendosni në smoothie-t tuaja.”

Ndihmon në parandalimin e krijimit të akneve

Mund të duket kundërintuitive, por ju shpesh krijoni akne sepse jeni të dehidratuar. Si rezultat, lëkura juaj prodhon më shumë vaj, gjë që çon në shpërthime aknesh. “Nëse jeni duke pirë lëng aloe vera, do të jeni të hidratuar”, thotë Czerwony. “Kjo do t’i japë lëkurës tuaj lagështi shtesë, dhe kështu do të keni më pak shanse për të pasur akne.”

Lehtëson kapsllëkun

Nëse vuani nga kapsllëku, kemi një lajm i mirë. Struktura e lëngut të aloe verës mund të ndikojë në konsistencën e jashtëqitjes suaj, veçanërisht duke e bërë atë më të butë.

Redukton urthin

Urthi ndodh kur acidi në stomakun tuaj shkon deri në ezofag. Rezultatet e një studimi të vogël të vitit 2015 treguan se lëngu i aloe vera mund të lehtësojë një pjesë të acidit në stomak që sjell urth.

Ruan shëndetin e syve

Lëngu i aloe verës është i pasur me beta karoten, një antioksidant që zakonisht gjendet në perime dhe frutat ngjyrë portokalli dhe të verdha. Trupi juaj konverton beta karotenin në vitaminë A, një vitaminë e lidhur me shëndetin e përgjithshëm të syve.

Nxit marrjen e disa vitaminave dhe mineraleve

Lëngu i aloe verës përmban vitaminë C – një vitaminë e gjithanshme që ndihmon në funksionin e imunitetit, si dhe kalcium dhe magnez. “Shumë njerëz që kanë dhimbje muskujsh shpesh kanë pak kalcium dhe magnez”, thotë Czerwony. “Pirja e lëngut të aloe verës mund t’i plotësojë ato nëse dieta juaj është e ulët në to.”

Sa lëng aloe vera duhet të pini?

Ashtu si me çdo gjë të shijshme, kini kujdes të mos e teproni. Czerwony thotë se një filxhan lëng aloe vera në ditë është një kufi i mirë. “Të pish më shumë nuk do të të japë domosdoshmërisht më shumë përfitime”, thotë ajo.

Ajo gjithashtu rekomandon të pini një sasi më të vogël të lëngut të aloe verës në fillim për të parë se si trupi juaj e toleron atë. “Sa herë që ka një ndryshim të papritur në dietën tuaj, trupi juaj do të thotë: “Çfarë po ndodh?“, vëren Czerwony. “Duhet të filloni ngadalë sepse vërtet nuk e dini se si trupi do t’i përgjigjet lëngut të aloe verës.

Pasi të vendosni të filloni të pini lëng aloe vera, duhet të vendosni edhe pse po e ndërmerrni atë hap. “Cili është rezultati përfundimtar për të cilin shpresoni? Disa njerëz duan të jenë të shëndetshëm, por çfarë do të thotë kjo?” Pyet Czerwony. “Disa njerëz thonë, ‘Po, është plot me antioksidantë. Ka vitaminë C, vitaminë A, beta karoten dhe të gjitha llojet e gjërave të mira. Unë e dua këtë në dietën time.’ Në rregull, kjo ka kuptim.”

A mund të pini lëng aloe vera çdo ditë?

Czerwony thotë se lëngu i aloe verës është i sigurt për t’u pirë çdo ditë. Por pirja e tepërt e tij mund të shkaktojë ngërçe ose diarre. Kjo nga ana tjetër mund të sjellë një çekuilibër elektrolitik. “Nëse keni disa nga ato simptoma gastrointestinale, ndoshta duhet të pini lëng aloe vera çdo të dytën ditë, ose çdo të tretën ditë”, thotë ajo.

Nëse po përdorni lëngun e aloe verës në dietën tuaj, është një ide e mirë të kontrolloni veten dhe të gjurmoni se si ndiheni sapo të filloni. “Nëse po e merrni çdo ditë për javë të tëra dhe nuk po shihni ndonjë përfitim, atëherë mos e merrni”, thotë Czerwony. “Mos vendosni gjëra shtesë në trupin tuaj nëse nuk po përfitoni prej tyre.”

Mbi të gjitha, konsultimi me mjekun tuaj përpara se të bëni ndonjë ndryshim drastik në dietë është gjithashtu gjithmonë një ide e mirë. “Sa herë që provoni diçka të ndryshme, njoftoni mjekun tuaj,” këshillon Czerwony. “Nëse keni ngërçe të papritura të barkut dhe nuk e dini pse, mund të jetë lëngu i aloe verës. Ju mund të mos e kuptoni këtë por nëse mjeku juaj e di që keni ndryshuar dietën tuaj, ai mund t’ju thotë të ndaloni.

“Njerëzit mendojnë se nëse diçka është natyrale, mund të kesh sa të duash prej saj”, shton ajo. “Unë gjithmonë u them njerëzve se vetëm sepse diçka është natyrale nuk do të thotë se nuk mund të ketë efekte të dëmshme anësore.”